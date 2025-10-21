Симе Перович от Музея на античното стъкло в Хърватия ще изнесе лекция в Националния археологически музей в София

Д-р Симе Перович, реставратор и уредник в Музея на античното стъкло в Задар, Хърватия, ще изнесе лекция на английски език на тема „Римски стъклени пособия за измерване на обем течности“. Събитието ще се проведе днес, 21 октомври, в сградата на Националния археологически институт с музей на площад „Атанас Буров‟ в София, съобщават от Националния археологически институт с музей - БАН (НАИМ-БАН).

Те посочват, че лекцията разглежда призматични бутилки, съхранявани в Музея на античното стъкло в Задар, Хърватия. В миналото те са били използвани основно за търговски нужди, при транспортирането на течностите и тяхната продажба на дребно.

По думите им осъщественият анализ разглежда единствено съдовете, изработени в отворени калъпи, включително няколко непубликувани образци. „Точното определяне на вместимостта на съдовете с една дръжка позволява определянето на цяла поредица контейнери с квадратно сечение, които имат различни размери, но винаги правопропорционална и производна вместимост“, уточняват от НАИМ-БАН.

Те отбелязват, че всички тези находки се датират в периода I – II в. сл.Хр. и споделят общи характеристики, каквито например са вместимостта, отговаряща на римските мерки за обем, дебелите стени и масивния силует, както и други морфологични особености: характерното равно устие, изпъкналите рамене и т.н. По думите им всички тези черти ги отличават от подобни стъклени съдове и ги определят като стандартни опаковки през римския период, прилагани като пособия за измерване на обем течности.

Д-р Симе Перович е хърватски учен. Между 2007 и 2009 г. изпълнява длъжността на реставратор и куратор в Музея на античното стъкло в Задар, Хърватия, където понастоящем работи като музеен специалист и консерватор-реставратор.

Завършил магистратура и докторантура по археология в Задарския университет, той насочва изследователския си интерес основно върху проблемите на Късната античност, приемствеността между Късната античност и Средновековието и интердисциплинарни проекти съчетаващи археология, консервация, реставрация и археометрия. Той е aвтор на изложби за консервация и реставрация на национално и международно ниво и лектор по консервация на археологическо наследство в Сплитска художествена академия.

Лекцията се осъществява с подкрепата на Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие – ИНФРАМАТ, уточняват от НАИМ-БАН.

/ВСР