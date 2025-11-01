Подробно търсене

Джейлън Браун вкара 32 точки и изведе Бостън Селтикс до победа срещу Филаделфия 76ърс

Ивайло Георгиев
Джейлън Браун вкара 32 точки и изведе Бостън Селтикс до победа срещу Филаделфия 76ърс
Джейлън Браун вкара 32 точки и изведе Бостън Селтикс до победа срещу Филаделфия 76ърс
Снимка: AP Photo/Chris Szagola
Ню Йорк,  
01.11.2025 10:21
 (БТА)

Джейлън Браун отбеляза 32 точки и Бостън Селтикс спечели със 109:108 срещу Филаделфия 76ърс в мач от първия ден на НБА Къп на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Анфърни Симънс добави 19 точки за успеха, а Дерик Уайт и Пейтън Причард се отчетоха с по 15.

Селтикс са в серия от три поредни победи, след като започнаха новия сезон в НБА с три поражения. Първото от тях бе с точка разлика срещу Сиксърс.

Тайрийз Макси вкара 26 точки и направи 14 асистенции за Филаделфия, а други четирима негови съотборници завършиха с двуцифрен актив. Джоел Ембийд бе най-резултатен от тях с 20 пункта, а новобранецът Ви Джей Еджкомб записа други 17. 

Кауай Ленард вкара 34 точки, включително с победния кош 0.4 секунди преди края, с което Лос Анджелис Клипърс надделя над Ню Орлиънс Пеликанс със 126:124. Джеймс Хардън добави 24 пункта и 14 асистенции, а Ивица Зубац направи дабъл-дабъл с 14 точки и водещите в мача 11 борби.

Джордан Пуул отбеляза 30 точки като резерва за Пеликанс, които започнаха сезона с баланс 0-5.

Джош Гиди записа рекордните в кариерата си 32 пункта и Никола Вучевич добави 26 за победа на Чикаго Булс със 135:125 срещу Ню Йорк Никс. Така "биковете" започнаха сезона с пет поредни победи и без поражения, което е изравнен най-добър старт от 1996/1997. Тогава в отбора блестеше Майкъл Джордан.

Лука Дончич се завърна след лечение на контузия с 44 точки, 12 борби и шест асистенции, а Лос Анджелис Лейкърс надигра Мемфис Гризлийс със 117:112. Остин Рийвс добави 21 пункта за тима от Калифорния, а Джок Ландейл и Джейлън Уелс записаха по 16 за домакините от Тенеси. 

Девин Букър наниза шест тройки и завърши с 36 точки при домакинската победа на Финикс Сънс със 118:96 срещу Юта Джаз. Райън Дън помогна с дабъл-дабъл при 13 пункта и десет борби, а за Джаз 33 точки вкара Лаури Марканен.

Първенство на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон:

Индиана - Атланта       - 108:128
Филаделфия - Бостън     - 108:109
Кливланд - Торонто      - 101:112
Чикаго - Ню Йорк        - 135:125
Мемфис - ЛА Лейкърс     - 112:117
Финикс - Юта            - 118:96
Портланд - Денвър       - 109:107
ЛА Клипърс - Ню Орлиънс - 126:124

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:52 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация