Подробно търсене

Мартин Нечас отпразнува новия си договор с гол и две асистенции за победа на Колорадо Аваланш срещу Вегас Голдън Найтс

Ивайло Георгиев
Мартин Нечас отпразнува новия си договор с гол и две асистенции за победа на Колорадо Аваланш срещу Вегас Голдън Найтс
Мартин Нечас отпразнува новия си договор с гол и две асистенции за победа на Колорадо Аваланш срещу Вегас Голдън Найтс
Снимка: AP Photo/David Zalubowski
Ню Йорк,  
01.11.2025 10:00
 (БТА)

Мартин Нечас записа гол и две асистенции ден след подписването на нов договор, а Колорадо Аваланш победи с 4:2 Вегас Голдън Найтс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Чешкият център продължи контракта си с осем години и 92 милиона долара.

Нечас откри резултата с първия удар в мача след 41 секунди игра. Кейл Макар добави гол и асистенция за отбора от Колорадо, за който точни бяха още Брок Нелсън и Брент Бърнс. Скот Уеджууд направи 21 спасявания и записа осма победа като титуляр, с което води в Лигата сред вратарите.

Томаш Хертел и Мич Марнър завършиха с по гол и асистенция за Голдън Найтс, които допуснаха второ поражение в редовното време от началото на сезона. Карл Линдбом завърши с 22 спасявания във втория си мач в НХЛ.

Бо Хорват вкара 4:29 минути след началото на последната третина и Иля Сорокин отрази 22 шайби за победа на Ню Йорк Айлъндърс с 3:1 срещу Вашингтон Кепиталс. Жан-Габриел Пажо и Матю Барзал също бяха точни за нюйоркчани, а за Капс се разписа Том Уилсън. 

Трой Тери отбеляза две попадения и подаде за трето при победа на Анахайм Дъкс с 5:2 срещу Детройт Ред Уингс. Мейсън Мактейвиш, Крис Крейдър и Лео Карлсон също се отчетоха с голове, а за Детройт точни бяха Лукас Реймънд и Алекс ДеБринкет. 

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Лас Вегас - Колорадо        - 2:4
Вашингон - НЙ Айлъндърс     - 1:3
Анахайм - Детройт           - 5:2


Лидери в дивизиите:
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Монреал 16 точки, Детройт 16, Отава 13
Столична дивизия: Питабърг 18, Ню Джърси 16, Каролина 14
Уайлдкард: Филаделфия 13, Кълъмбъс 12

Централна дивизия: Колорадо 18, Унипег 16, Юта 16
Тихоокеанска дивизия: Вегас 15, Лос Анджелис 14, Ахайм 13
Уайлдкард: Далас 14, Сиатъл 13

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:52 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация