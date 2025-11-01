Подробно търсене

Настоящият президент на Танзания Самия Сулуху Хасан бе обявена за убедителна победителка на помрачените от насилие избори в страната

Владимир Арангелов
Настоящият президент на Танзания Самия Сулуху Хасан бе обявена за убедителна победителка на помрачените от насилие избори в страната
Настоящият президент на Танзания Самия Сулуху Хасан бе обявена за убедителна победителка на помрачените от насилие избори в страната
Президентът на Танзания Самия Сулуху Хасан по време на предизборната кампания, 7 октомври 2025 година. Снимка: AP
Дар ес Салам,  
01.11.2025 08:20
 (БТА)

Изборната комисия на Танзания обяви днес, че президентът Самия Сулуху Хасан е спечелила с почти 98% от гласовете изборите, които бяха помрачени от бурни протести в цялата страна, предаде Ройтерс.

Резултатите дават на Хасан, която пое властта през 2021 г. след смъртта на предшественика си, петгодишен мандат да управлява източноафриканската страна с население от 68 милиона души.

Протестите избухнаха по време на изборния ден в сряда, като очевидци съобщиха, че протестиращи за започнали да късат плакати на Хасан и да опожаряват правителствени сгради, а полицията отвърна със сълзотворен газ и изстрели.

Протестиращите са разгневени от това, че избирателната комисия изключи от надпреварата двамата най-големи съперници на Хасан, както и от според тях широко разпространените репресии от страна на правителството.

Основната опозиционна партия в Танзания заяви вчера, че стотици хора са били убити по време на протестите, а службата на ООН за правата на човека съобщи, че според достоверна информация най-малко 10 души са били убити в три града в страната.

Правителството отхвърли информацията на опозицията за броя на жертвите като „силно преувеличена“ и отхвърли критиките, че не спазва човешките права.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди броя на жертвите чрез независими източници.

/ВА/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

31.10.2025 14:39

Oколо 700 души са убити по време на антиправителствени протести в Танзания, твърди опозицията

Около 700 души са били убити по време на протести срещу властта в Танзания, заяви днес основната опозиционна партия в източноафриканската страна, след като властите прекъснаха достъпа до интернет, предаде Франс прес. Страната с 68 милиона жители
31.10.2025 11:36

Протестите срещу резултатите от изборите в Танзания продължават трети ден

Стотици протестиращи днес влязоха в сблъсъци с полицията в търговската столица на Танзания, за да поискат националната изборна комисия да спре да обявява резултатите от изборите, след като те предизвикаха протести, довели до разполагането на въоръжените сили и спиране на достъпа до интернет, предаде Асошиейтед Прес.
30.10.2025 14:59

Протести избухнаха в Танзания след оспорвани избори

Стотици хора излязоха днес по улиците в Танзания за втори пореден ден на протести след оспорвани президентски избори. Правозащитната организация "Амнести интернешънъл" съобщи за двама убити, предаде Асошиейтед прес.
29.10.2025 19:46

Полицията в Танзания обяви вечерен час в Дар ес Салам заради протестите в страната

Полицията на Танзания обяви днес вечерен час в най-големия град и основен търговски център на страната Дар ес Салам, след като протести, съпроводени с насилие помрачиха изборите, за които се очакваше, че ще бъдат спечелени от настоящия президент Самия Сулуху Хасан след отстраняването на водещите кандидати от опозицията, предадоха Ройтерс и Франс прес.
29.10.2025 06:56

Избирателните секции в Танзания отвориха врати, като управляващата партия се стреми да удължи дългогодишната си власт

Избирателните секции в Танзания отвориха врати за избори, белязани от опасения на правозащитни организации и задържане на опозиционери, предаде Асошиейтед прес. Президентът Самия Сулуху Хасан се кандидатира за втори мандат. Тя членува в
28.10.2025 14:11

АФП: Самия Сулуху Хасан - дискретната президентка на Танзания, обвинявана в репресии срещу опозицията

Тя беше възприемана като опитен политик с дискретен, мек и компетентен вид, но репутацията ѝ се промени. Четири години и половина след като дойде на власт в Танзания, бившата вицепрезидентка Самия Сулуху Хасан е обвинявана, че ръководи режим, който е репресивен и безмилостен към опозицията.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:19 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация