Настоящият президент на Танзания Самия Сулуху Хасан бе обявена за убедителна победителка на помрачените от насилие избори в страната

Изборната комисия на Танзания обяви днес, че президентът Самия Сулуху Хасан е спечелила с почти 98% от гласовете изборите, които бяха помрачени от бурни протести в цялата страна, предаде Ройтерс.

Резултатите дават на Хасан, която пое властта през 2021 г. след смъртта на предшественика си, петгодишен мандат да управлява източноафриканската страна с население от 68 милиона души.

Протестите избухнаха по време на изборния ден в сряда, като очевидци съобщиха, че протестиращи за започнали да късат плакати на Хасан и да опожаряват правителствени сгради, а полицията отвърна със сълзотворен газ и изстрели.

Протестиращите са разгневени от това, че избирателната комисия изключи от надпреварата двамата най-големи съперници на Хасан, както и от според тях широко разпространените репресии от страна на правителството.

Основната опозиционна партия в Танзания заяви вчера, че стотици хора са били убити по време на протестите, а службата на ООН за правата на човека съобщи, че според достоверна информация най-малко 10 души са били убити в три града в страната.

Правителството отхвърли информацията на опозицията за броя на жертвите като „силно преувеличена“ и отхвърли критиките, че не спазва човешките права.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди броя на жертвите чрез независими източници.