АФП: Самия Сулуху Хасан - дискретната президентка на Танзания, обвинявана в репресии срещу опозицията

Тя беше възприемана като опитен политик с дискретен, мек и компетентен вид, но репутацията ѝ се промени. Четири години и половина след като дойде на власт в Танзания, бившата вицепрезидентка Самия Сулуху Хасан е обвинявана, че ръководи режим, който е репресивен и безмилостен към опозицията.

"Аз, Самия Сулуху Хасан, обещавам да бъда честна, да спазвам и браня Конституцията на Танзания“, заяви тя при полагането на клетвата си през март 2021 г., след внезапната смърт на авторитарния президент Джон Магуфули.

"Ще изпълнявам честно задълженията си като президент на Обединена република Танзания и ще гарантирам справедливост [...] без страх, без привилегии, без омраза. С Божията помощ", обеща тази мюсюлманка, чиято коса винаги е покрита със забрадка.

Сега на 65 години, Хасан се стреми да укрепи позициите си, като се кандидатира за най-високия пост в държавата. За да бъде обаче победата ѝ на парламентарните и президентските избори утре убедителна, тя не пое никакъв риск: основните кандидати на опозицията бяха или вкарани в затвора, или им беше попречено да се явят на изборите.

Родена на 27 януари 1960 г. в Занзибар, в скромно семейство с баща учител и майка домакиня, Хасан има магистърска степен по "общностно икономическо развитие" от висше училище в щата Ню Хемпшър, САЩ.

Хасан започва кариерата си в правителството на полуавтономната област Занзибар, където първо работи на административни длъжности, а след това като отговорник за развитието.

"Терор"



Оставайки в Занзибар, тя се присъединява към Световната програма по прехраната на ООН като ръководител на проект, след което оглавява сдружение на неправителствени организации на архипелага Ангоза.

Политическата ѝ кариера започва през 2000 г., когато е назначена за член на парламента на Занзибар от танзанийската президентска Революционна партия (Chama Cha Mapinduzi), която е на власт от обявяването на независимостта. По-късно е избрана за член на Националното събрание на Танзания.

Хасан на няколко пъти става министър: в Занзибар (първо по въпросите на жените и младежта, а след това на туризма и търговията) между 2000 и 2010 г., а на национално равнище от 2014 г. като министър по въпросите на Съюза при бившия президент Джакая Киквете.

През 2015 г. става първата жена вицепрезидент в печеливш тандем с президента Джон Магуфули, който управлява страната с желязна ръка. Пет години по-късно тандемът е преизбран на избори, белязани от сериозни нередности, според независими наблюдатели.

След смъртта на Джон Магуфули тя първоначално е приветствана за това, че е облекчила ограниченията, наложени от него. Някои опозиционери се завръщат от изгнание. Въпреки това Мама Хасан, както я наричат с любов нейните поддръжници, днес е обвинявана в жестоки репресии.

В неотдавнашен доклад неправителствената организация "Амнести Интернешънъл" осъди "вълната на терор" и "систематичните нарушения на човешките права" в източноафриканската страна в навечерието на изборите.

"Параноя"

Основната опозиционна Партия за демокрация и прогрес (Chadema), беше изключена от изборите, защото отказа да подпише Кодекса за поведение по време на изборите, който според нея не е включвал реформите, които тя изискваше.

Нейният лидер Тунду Лису, арестуван през април за измяна, който се беше завърнал в Танзания през 2023 г. след години на изгнание, е заплашен от смъртно наказание.

Няколко висши кадри на Партията за демокрация и прогрес бяха арестувани или изчезнаха през последната година. Един от тях, Али Мохамед Кибао, беше намерен мъртъв през септември 2024 г., със следи от побой, а тялото му - обляно с киселина.

"Тя (Хасан) смята това за необходимо, за да укрепи властта си в едно патриархално общество“, каза пред АФП бивш съветник, който пожела да остане анонимен от страх от репресии.

По думите му, Джон Магуфули не е имал голямо уважение към Самия Сулуху Хасан, която е била само второстепенен помощник на покойния държавен глава.

Анализатори смятат, че тя е трябвало да се справи с огромния натиск от страна на влиятелните съюзници на бившия президент в партията, които са се опитали да блокират нейното издигане.

"Тя знаеше, че правителството, което е наследила, е силно настроено против нея, дълбоко женомразко [...] затова не можеше да се довери на никого. Имаше голяма параноя", смята бившият съветник.

"Може би изглеждам учтива и не повишавам глас, когато говоря", каза за себе си Хасан през 2020 г., когато все още беше само вицепрезидент, и добави: "Най-важното обаче е всички да разбират какво казвам и нещата да се правят така, както казвам".

(БТА)

(Превод от френски език: Алексей Маргоевски)