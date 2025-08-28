В Танзания стартира официалната предизборна кампания, основният лидер на опозицията остава в ареста

Официалната предизборна кампания за общите избори в Танзания през октомври започна, като днес действащата президентка Самия Сулуху Хасан представи парламентарните кандидати на своята партия, а основният лидер на опозицията остава в ареста, предаде Асошиейтед прес.

Хасан, която е от управляващата партия "Чама Ча Мапиндузи" (CCM), получи вчера разрешение от избирателната комисия на Танзания да се кандидатира на изборите на 29 октомври, докато основната опозиционна партия - "Чадема" (CHADEMA), бе изключена от участие в изборите още през април, след като отказа да подпише документ, регулиращ поведението при гласуване, и призова също така за избирателни реформи.

Лидерът на партията "Чадема" Тунду Лису остава в ареста, след като през април беше обвинен в държавна измяна за призива си за избирателни реформи.

Кандидатът за президент на водещата опозиционна партия Алианс за промяна и прозрачност "Вазалендо" (Alliance for Change and Transparency - ACT Wazalendo), вчера не получи разрешение да участва в изборите от танзанийската избирателна комисия, която се позова на вътрешно възражение, направено от член на партията.

Хасан официално стартира кампанията на партията си днес заедно с нейния кандидат за вицепрезидент Емануел Нчимби. Тя представи списъка с кандидатите за парламента.

Кандидатурата ѝ бе критикувана от някои съперници, но беше защитена от бившия президент на Танзания Джакая Киквете, който заяви, че тя има право да се кандидатира за втори пореден мандат съгласно правилата на партията.