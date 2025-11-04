Неизвестен увреди автомобилните гуми на три автомобила в с. Търнак, община Бяла Слатина

Автомобилни гуми на три автомобила са били увредени предишната нощ в с. Търнак, община Бяла Слатина, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Враца. Автомобилите са се намирали пред частен дом в селото и са с различни собственици.

На лек автомобил БМВ, собственост на 31-годишен, са увредени три гуми, на лек автомобил „Хонда“, собственост на 69-годишен, също са увредени три гуми, а на лек автомобил „Форд“, собственост на 48-годишен, са увредени и четирите гуми. И тримата потърпевши са жители на с. Търнак. По случая е образувано досъдебно производство.

Според информацията за работата на Областната дирекция на МВР - Враца, публикувана в сайта, през предходния месец са регистрирани четири посегателства спрямо моторни превозни средства, от които едно е било разкрито през септември, по останалите работата е продължила.