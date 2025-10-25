Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Глазнер се надява тимът му да започне да вкарва голове срещу Арсенал в неделя

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Глазнер смята, че една подобрена ефективност в предни позиции би била от решаващо значение, ако тимът му иска да нанесе щети на лидера във временното класиране на Висшата лига Арсенал в неделя. Мачът на стадион Емирейтс в неделя идва дни след като орлите бяха точно на противополжния полюс – не успяха да вкарат гол на кипърския АЕК (Ларнака) и отстъпиха с 0:1 в Лигата на Конференциите.

А "артилеристите" са допуснали точно три попадения във вратата си през този сезон. Кристъл Палас все пак има малка утеха, тъй като според статистическата платформа Opta е отборът, който създава най-много голови положения, но не успява да реализира повечето от тях. Кристъл Палас е на 8-о място с 13 точки.

По повод срещата австрийският специалист Гласнер заяви: "Отборът на Арсенал показва много, много силни страни. Но от друга страна, ще бъде важно и това колко ние ще бъдем ефективни. Ако имаме една или две възможности и да вкараме един или два гола. Не очаквам да имаме седем или осем големи възможности, но от друга страна се надявам да греша".

Австриецът смята, че е наложително неговите момчета да се сплотят след разочарованието в Лигата на конференциите.

"Тези загуби са част от играта. Но трябва и да се мине през тома. Ние сме добра група, сплотена и искам футболистите да го покажат утре срещу Арсенал", завърши специалистът.