Голямо международно военно учение се провежда в Хърватия

Голямо международно учение за развитие на способностите за подкрепа на силите на НАТО при реагиране на евентуални инциденти се провежда на военния полигон в Слун, Хърватия, съобщи хърватското издание "Индекс". Учението е кулминация на двегодишни дейности на Многонационалния батальон на военната полиция на НАТО "Sharp Lynx".

Учението се провежда от 13 до 26 октомври на военния полигон „Евген Кватерник“, а организатор е Полкът на хърватската военна полиция. В многонационалния батальон участват приблизително 250 членове на военната полиция от Хърватия, Полша, Чехия, Словакия и страните партньори Унгария и Грузия, се казва в изявление на хърватското Министерство на отбраната, цитирано от "Индекс".

Полкът на хърватската военна полиция е председателстващ на учението през 2024 и 2025 г. Учението обхваща ключови задачи за военната полиция, предназначени да укрепят отбраната на участващите страни и да допринесат за международната сигурност.

По време на учението са симулирани истински ситуации в съответствие със съвременните предизвикателства. Учението, също така, е възможност за анализ и подобряване на способностите, както и за преценяване на ефективността на съществуващите процедури за действие на военната полиция в международен план.