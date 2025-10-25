Напрежението в оперния театър „Ла Фениче“ във Венеция между служители и ръководство остава

Все още няма признаци за край на напрежението в оперния театър „Ла Фениче“ във Венеция, тъй като ръководството и персоналът продължават да спорят относно назначаването на новия музикален директор, предава ДПА.

След стачка срещу назначаването на диригентката Беатриче Венеци, персоналът сега изразява пряко недоволството си от художествения директор на операта Никола Колабианки.

Според информация на вестник Corriere del Veneto, публикувана в петък, служителите призовават за уволнението на Колабианки.

В тлеещия спор около 35-годишната Венеци, ръководството на операта е „разрушило непоправимо“ доверието на служителите, цитира вестникът изявлението на работещите в операта.

Протестите няма да приключат, докато „не бъде възстановена атмосферата на уважение, прозрачност и съвместно вземане на решения, достойна за „Ла Фениче“, се казва още в декларацията.



Протестите срещу назначаването на Венеци се фокусират върху липсата й на опит, като критиците посочват факта, че тя никога не е дирижирала някой от големите оркестри в света.

Тя се счита и за политически близка до дясното правителство на премиера Джорджа Мелони, а има и оплаквания, че назначаването й е било направено без никакви консултации с оркестъра, хора и останалите служители.

Заради назначаването на Беатриче Венеци работещите в „Ла Фениче“ започнаха стачка. В резултат на това планираната за миналия петък премиера на новата постановка на „Воцек“ от австрийския композитор Албан Берг, която трябваше да открие оперния сезон, бе отменена.

Вместо това музикантите свириха на улицата в знак на протест.