Не мениджърът, а футболистите носят вината за лошите резултати на Манчестър Юнайтед, заяви Матайс де Лихт

Футболистите на Манчестър Юнайтед подкрепят Рубен Аморим и именно те носят вината за шокиращото отпадане в Карабао Къп срещу четвъртодивизионния Гримзби. Това заяви защитникът Матайс де Лихт, цитиран от агенция ДПА. В събота "червените дяволи" победиха с 3:2 Бърнли на "Олд Трафорд".

"Важно беше да спечелим и го направихме", заяви нидерландецът, цитиран от ДПА.

"Можеше да играем и по-добре, но най-важни бяха трите точки. Футболистите носим отговорност за резултатите и имахме разговори помежду си след отпадането. Всички в отбора сме съгласни, че подобно представяне на терена е абсолютно недопустимо. Не е мениджърът ни виновен, а най-вече ние. Всички осъзнаваме това ясно", продължи той.

"Подкрепяме го и той подкрепя нас. Бяхме много разочаровани от загубата през седмицата и не е лесно да я преглътнем, но тази победа ще помогне поне мъничко".