Не мениджърът, а футболистите носят вината за лошите резултати на Манчестър Юнайтед, заяви Матайс де Лихт

Ивайло Георгиев
Матайс де Лихт / AP Photo/Dave Thompson
Лондон,  
31.08.2025 16:32
 (БТА)

Футболистите на Манчестър Юнайтед подкрепят Рубен Аморим и именно те носят вината за шокиращото отпадане в Карабао Къп срещу четвъртодивизионния Гримзби. Това заяви защитникът Матайс де Лихт, цитиран от агенция ДПА. В събота "червените дяволи" победиха с 3:2 Бърнли на "Олд Трафорд"

"Важно беше да спечелим и го направихме", заяви нидерландецът, цитиран от ДПА. 

"Можеше да играем и по-добре, но най-важни бяха трите точки. Футболистите носим отговорност за резултатите и имахме разговори помежду си след отпадането. Всички в отбора сме съгласни, че подобно представяне на терена е абсолютно недопустимо. Не е мениджърът ни виновен, а най-вече ние. Всички осъзнаваме това ясно", продължи той. 

"Подкрепяме го и той подкрепя нас. Бяхме много разочаровани от загубата през седмицата и не е лесно да я преглътнем, но тази победа ще помогне поне мъничко". 

/ИК/

