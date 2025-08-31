Подробно търсене

Фестивал за театрално, цирково, музикално и улично изкуство „Ракла фест“ ще се проведе в Перник за първи път

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Снимка: организаторите на "Ракла фест"
Перник,  
31.08.2025 15:24
 (БТА)

За първи път в Перник ще се проведе фестивалът за театрално, цирково, музикално и улично изкуство „Ракла фест“, съобщават организаторите на официалната страница на проявата.

В рамките на три дни - от 19 до 21 септември, инициативата ще предложи програма, която включва жонгльори, мимове, илюзионисти, клоуни, занаятчии, разнообразни ателиета за изработка на грънци, музикални инструменти и др., куклени представления и два концерта на група "Муфта", на Александър Михайлов с неговата "Патърдия", допълват организаторите.

Фестивалът ще е на лятната сцена в централния градски парк на Перник. Фестивалът ще е с вход свободен.

Проявата се финансира с подкрепата на Министерство на културата, както и в партньорството на Община Перник и бар „Каса Бира“ в града.

 

