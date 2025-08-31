Кметът на Петрич посрещна на стадиона петричанина Стоян Петров, който ще участва в европейското първенство по бокс за младежи

Петричанинът Стоян Петров ще участва в Европейското първенство по бокс за младежи, съобщиха от Община Петрич и изразиха гордоста си, че Петрич ще има състезател на първенството.Шампионатът ще се състои в Чехия от 30 септември до 9 октомври, а състезателят ще участва в супер тежка категория 90+ кг. Петров ще бъде един от десетте състезатели, които ще представят страната ни.

Шампионът Стоян Петров живее, учи и тренира в петричкото село Първомай. Той беше посрещнат днес заедно със своя треньор Кирил Гюрджеклиев от кмета Димитър Бръчков на стадион „Цар Самуил“. Община Петрич подкрепи преди Европейското първенство Стоян Петров и ще продължи и в бъдеще да оказва съдействие на шампиона, посочиха от общинската администрация.