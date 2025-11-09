Най-малко двама души загинаха, след като супертайфунът "Фунуон" връхлетя източната и централната част на Филипините, предаде Ройтерс.

Природната стихия, съпроводена от проливни дъждове и силни ветрове, предизвика прекъсвания на електроподаването в обширни области в региона Бикол.

Филипинските власти снощи съобщиха, че са евакуирали близо 1 млн. души от районите, изложени на опасност от свлачища в провинция Аурора, до която се очаква "Фунуон" да достигне тази нощ.

Ветрове с максимална скорост до 185 км/ч, пориви до 230 км/ч u проливни дъждове вече опустошават много райони в най-населения остров от Филипинския архипелаг Лусон. Местните власти обявиха първа и втора степен на опасност от бури в още райони, докато в столицата Манила и околните провинции остава в сила трета степен на тревога.

Международното летище Бикол, Санглей в столицата Манила и още няколко аерогари са затворени.

Службата за гражданска отбрана съобщи, че един човек се е удавил край остров Катандуанес и че пожарникари са открили тялото на жена под отломките на срутила се жилищна сграда в град Катбалоган.

"Фунуон" е 21-вата буря, която връхлита Филипините от началото на годината. Обикновено архипелагът претърпява около 20 подобни природни бедствия годишно. Има опасност тайфунът да създаде големи трудности пред спасителните екипи в южноазиатската страна, която още се възстановява от тайфуна "Калмаеги", отнел живота на най-малко 224 души.

Очаква се в понеделник "Фунуон" да се насочи на северозапад и до следващия ден да продължи да се придвижва на север. Според метеорологичните прогнози до сряда "Фунуон" ще се придвижи до Тайванския проток, където ще отслабне, преди в четвъртък да достигне западното крайбрежие на Тайван. След това се очаква "Фунуон" бързо да отслабне и да премине над водите край японските острови Рюкю като слаба тропическа буря.