Тайфунът "Калмаеги" достигна сушата в Централен Виетнам, донасяйки разрушителни ветрове и проливни валежи
Хора наблюдават бурното вълнение, причинено от тайфуна "Калмаеги" в Хан Хоа, Виетнам, четвъртък, 6 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Hau Dinh
На Чанг,  
06.11.2025 16:31
Тайфунът "Калмаеги" достигна бреговете северно от провинция Зялай в Централен Виетнам, връхлитайки региона със силни ветрове и проливни дъждове, предаде Асошиейтед прес.

Бурята удари, в момент в който централните провинции вече бяха засегнати от наводнения, причинени от рекордни валежи.

Синоптиците предупредиха, че "Калмаеги" може да донесе в някои райони количества дъжд от над 600 милиметра, което засилва опасенията от опасни свлачища и наводнения.

В няколко провинции беше съобщено за прекъсвания на електроснабдяването, изкоренени дървета, а покривите на някои къщи са със сериозни щети. Властите предупредиха също за риск от наводнения в големите градове, включително Дананг и Хошимин.

Над 260 000 души в провинция Зялай са евакуирани. Наред с това, властите затвориха 6 летища, което доведе до отмяната на стотици полети, и наредиха на гражданите да не напускат домовете си. В готовност са и 268 000 войници, които да се включат в спасителни операции.

Правителството предупреди за опасност от наводнения на места с ниско надморско равнище и за последици за селското стопанство, включително в Централните планини, които са основният регион за отглеждане на кафе.

Тайфунът "Калмаеги", който причини смъртта най-малко на 114 души във Филипините, е 13-та буря, която удря Виетнам тази година. Скоростта на ветровете му достига до 149 км/ч и предизвиква вълни с височина до 10 метра, допълва Ройтерс.

Свързани новини

06.11.2025 14:02

ФНА: Филипинското президентство потвърди ангажимента си за борбата срещу продоволствената несигурност

Филипинското президентство увери, че администрацията остава твърдо ангажирана с борбата срещу продоволствената несигурност, като призна, че серията от природни бедствия през последните седмици е допринесла за умножаване на случаите на глад в страната, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).
06.11.2025 05:47

Филипините обявиха извънредно положение след тайфуна "Калмаеги"

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение, след като тайфунът "Калмаеги" отне живота и остави безследно изчезнали най-малко 241 души в централните провинции в най-смъртоносното природно бедствие, което сполетя страната тази година.
06.11.2025 01:52

Тайфунът "Калмаеги" отне живота на 114 души във Филипините, 127 са в неизвестност

Филипински официални лица съобщиха, че броят на жертвите от широко разпространените наводнения и опустошения, причинени от тайфуна "Калмаеги" в централната част на страната, е нараснал до най-малко 114, а 127 други са обявени за изчезнали.
05.11.2025 15:25

Броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините надхвърли 90, над 430 000 души са евакуирани

Жертвите на тайфуна "Калмаеги" на Филипините са 91, предаде ДПА, като позова на националната агенция за справяне с бедствия и аварии. В неизвестност са 75 души, а над 430 000 души бяха евакуирани, обяви днес агенцията, цитирана от ДПА. Седемнадесет
05.11.2025 08:32

Броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините надхвърли 60, над 430 000 души бяха евакуирани

Броят на жертвите от тайфуна "Калмаеги" във Филипините надхвърли 60, като според Асошийтед прес и ДПА, които се позовават на филипинските власти, към днешна дата те са 66. В неизвестност са 26 души, а над 430 000 души бяха евакуирани, обяви днес националната агенция за бедствията, цитирана от ДПА.
04.11.2025 18:28

Шест души загинаха при катастрофа на спасителен хеликоптер на Филипините; жертвите на тайфуна "Калмаеги" в страната станаха 40

Шестима души загинаха днес при разбиването на военен хеликоптер на Филипините. Хеликоптерът е бил на спасителна мисия, свързана с тайфуна "Калмаеги", връхлетял страната, предаде Ройтерс, като се позова на филипинските въоръжени сили.
04.11.2025 15:55

ФНА: 26 души са загинали във Филипините вследствие на тайфуна "Калмаеги"

Филипинската служба за гражданска защита съобщи, че 26 души са загинали вследствие на тайфуна "Калмаеги", който премина през много райони във Висаяс и Минданао на Филипините, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).  Говорителят на службата за
03.11.2025 11:24

Десетки хиляди хора се евакуират, докато тайфун наближава Филипините

Филипинските власти наредиха на десетки хиляди хора да се евакуират на по-безопасни места и забраниха на рибарите днес да излизат в открито море в източните централни части на страната заради приближаващ тайфун, предаде Асошиейтед прес. Властите

