Подробно търсене

Шест души загинаха при катастрофа на спасителен хеликоптер на Филипините; жертвите на тайфуна "Калмаеги" в страната станаха 40

Алексей Маргоевски
Шест души загинаха при катастрофа на спасителен хеликоптер на Филипините; жертвите на тайфуна "Калмаеги" в страната станаха 40
Шест души загинаха при катастрофа на спасителен хеликоптер на Филипините; жертвите на тайфуна "Калмаеги" в страната станаха 40
Спасител оглежда днес последиците от наводненията, предизивикани от тайфуна "Калмаеги" в град Себу, централната част на Филипините. Снимка: AP/Jacqueline Hernandez
Манила,  
04.11.2025 18:28
 (БТА)

Шестима души загинаха днес при разбиването на военен хеликоптер на Филипините. Хеликоптерът е бил на спасителна мисия, свързана с тайфуна "Калмаеги", връхлетял страната, предаде Ройтерс, като се позова на филипинските въоръжени сили. 

Оттам добавиха, че издирвателните екипи са открили шест тела, за които се смята, че са на пилота и членовете на екипажа на хеликоптера "Бел" UH-1 "Ирокез" ("Хюи"), на остров Минданао.

Междувременно броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" в централната част на Филипините достигна тази вечер 40 души, съобщиха властите.

Тайфунът "Калмаеги", наричан от филипинците "Тино", отслабна, след като по-рано днес предизвика свлачища, но продължава да бушува над архипелага с ветрове със скорост 130 км/ч и пориви, достигащи 180 км/ч. Преди това стихията премина през островите Висаяс и се насочи към остров Палаван и Южнокитайско море.

Всички 40 жертви освен една са в централната провинция Себу, каза служителят от пресслужбата на провинциалните власти Айнхелис Оронг. Единствената жертва извън Себу е на съседния остров Бохол, съобщиха аварийно-спасителните служби.

Запитан за резкия скок в брой на жертвите, Оронг каза, че спасителните операции продължават и настоящите данни не са окончателни.

Десетки хиляди местни жители бяха евакуирани от островите Висаяс, както и от островите Лусон и Минданао, съобщиха властите. Тайфунът се очаква да се отдалечи от Филипините утре вечер или в четвъртък сутринта.

/ДИ/

Свързани новини

04.11.2025 15:55

ФНА: 26 души са загинали във Филипините вследствие на тайфуна "Калмаеги"

Филипинската служба за гражданска защита съобщи, че 26 души са загинали вследствие на тайфуна "Калмаеги", който премина през много райони във Висаяс и Минданао на Филипините, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).  Говорителят на службата за
18.10.2025 16:50

Десетки хиляди евакуирани във Филипините при приближаването на урагана "Фъншън"

Десетки хиляди жители на Филипините бяха евакуирани днес от домовете си по тихоокеанското крайбрежие, поради опасения от наводнения в момент, когато тропическата буря "Фъншън" връхлита района, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:42 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация