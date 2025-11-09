Испанският футболен клуб Севиля може да има нов собственик

Преговорите за продажбата на испанския футболен клуб Севиля набират скорост и се очаква процесът да се ускори до края на тази година, като сделката може да бъде финализирана до началото на 2026 година, съобщава AS.

Няколко чуждестранни инвестиционни фонда са изразили интерес към придобиването на клуба, който е въвлечен в борба за власт между основните си акционери от години. Необходимо е споразумение между тях, за да се осъществи продажбата преди 2027 г.

Потенциалният купувач ще трябва да се справи с огромния дълг на клуба. Оценките варират от 100 милиона евро, обявени от клуба, до над 200 милиона евро.

Севиля се контролира от фамилиите Гихаро, Карион, Алес и Кастро, а настоящият президент е Хосе Мария дел Нидо Караско.