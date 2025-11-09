Шестима запалянковци бяха арестувани след масов бой по време на мач в Израел

Шестима души са били задържани от полицията в Израел след масов бой след футболния мач между Бней Сахнин и Макаби Хайфа в събота вечер, който завърши 0:0.

От полицията в Сахнин посочиха, че сблъсъците са предизвикани от поведението на феновете и на двата отбора, а в следствие на тях двама души са били пратени в болница. Сред други от феновете пък са открити пиротехнически средства, за които са получили глоби.

През миналия месец полицията в Израел реши дербито на Тел Авив между Макаби и Апоел да не се играе заради насилие край стадиона. Тогава от полицията посочиха, че девет души са арестувани, а други 15 са ранени, в това число и три униформени лица.