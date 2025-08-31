Старши треньорът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева-Хранова: "Всеки състезател даде максимума от себе си на Световното първенство в Париж"

Старши треньорът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева-Хранова заяви, че всеки от българските състезатели е дал максимума на Световно първенство във френската столица Париж.

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева достигнаха до четвъртфиналите на двойки жени и се класираха на пето място, а останалите национали Калояна Налбантова, Цветина Попиванова, Михаела Чепишева, Иван Русев и Илиян Стойнов загубиха първите си срещи.

"Всеки даде максимума от себе си. Жребият не беше много лесен - нито за сестри Стоеви, нито за Калояна, също така и за момчетата. Другата ни женска двойка играха с момичета, които не бяха много по-силни от тях, но не можаха да се възползват. Сестри Стоеви първа среща играха с третата двойка на Индия, една среща за навлизане в състезанието. После вече втора среща, доста важна срещу вторите малайзийки, които бяха 16-и поставени в схемата и след това с вторите японки - една среща, която беше повече игра на нерви на края на геймовете, защото японките са много опитни. Едната е олимпийска шампионка, другата е два пъти световна шампионка, просто с различни партньорки. Но като цяло, според мен, дадохме максимума, специално за жени двойка сестри Стоеви и резултатът, който постигнахме, е много добър. За четвъртфиналната среща, там вече силите бяха изчерпани. Ако имахме малко повече време да се възстановят, може би играта щеше да е малко по-различна. Но малайзийките в момента са една от най-силните двойки в света. Дори днес може и да направят изненада срещу китайките и да спечелят световната титла, не е изключено", каза най-добрата българска състезателка от близкото минало пред БТА.

"Калояна Налбантова имаше доста силен противник в първа среща - индийката, която е много опитна, сребърна медалистка от Олимпийски игри. Но се видя, че Калояна я превъзхождаше първия гейм, не успя да затвори гейма накрая. И вече във втория се видя опита на индийката и тя ръководеше изцяло събитията на игрището. Мъжката двойка Русев и Стойнов имаха доста силни противници за първи кръг. Това е втората двойка на Дания. В момента момчетата са в една доста добра форма, но не можаха - да спечелят срещу датчаните трябваше да стане някаква пълна изненада. Другите момичета, казах, можеха да играят малко по-добре, но според мен те не съумяха да се съберат, защото първо Световно, дебют и самата атмосфера в залата може би също ги събори и не можаха да дадат 100 процента от себе си", добави тя и коментира следващите цели пред националите.

"Европейската отборна квалификация, на която ще сме домакини в България, целта ни е да излезем първи от групата, защото сме взели домакинството при жените. Момчетата ще играят в Чехия, но ние целият сезон есента се подготвяме да се класираме за Европейското първенство април месец догодина, индивидуално Европейско първенство, като целта ни е пак да имаме квоти във всички дисциплини. Няма да е лесно, защото всички страни се стремят да дадат максимума, да събират точки за световна ранглиста, но ще се опитаме пак да класираме възможно всички състезатели от националния отбор. Всеки един национал си има индивидуална програма с определен брой турнири, на които ще участва, лагерите, които имаме съвместно с целия национален отбор, но като цяло основната ни цел е класиране за Европейското първенство догодина. Квалификацията приключва февруари месец, цялата концентрация ще бъде до декември, защото януари има само двата турнира, а февруари няма турнири изобщо", завърши Неделчева-Хранова.