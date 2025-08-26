Подробно търсене

Калояна Налбантова загуби от олимпийска вицешампионка при дебюта си на Световното първенство в Париж

Специален кореспондент на БТА Ива Кръстева
Калояна Налбантова загуби от олимпийска вицешампионка при дебюта си на Световното първенство в Париж
Калояна Налбантова загуби от олимпийска вицешампионка при дебюта си на Световното първенство в Париж
Калояна Налбантова (в бяло), снимка: Специален кореспондент на БТА Ива Кръстева
Париж,  
26.08.2025 16:28
 (БТА)

Двукратната европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова допусна поражение при дебюта си на Световно първенство по бадминтон при жените във френската столица Париж.

Българката отстъпи пред петата поставена Пусарла Синдху (Индия) с 21:23, 6:21 за 39 минути.

30-годишната Синдху е олимпийската вицешампионка от Рио 2016, бронзова медалистка от Токио 2020, световна шампионка от 2019 година и двукратна сребърна медалистка от шампионати на планетата. 

Налбантова, която страда от вирусно заболяване, започна отлично мача, поведе в резултата, а в края на първия гейм пропусна две възможност да поведе в резултата. Във втория гейм съперничката й доминираше и след 21:6 се класира за втория кръг на шампионата.

Така единствено петкратните европейски шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават участие от националите. Утре сестрите ще играят срещу номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия). 

/ИК/

Свързани новини

26.08.2025 00:09

Иван Русев и Илиян Стойнов обявиха, че повече няма да играят заедно на двойки мъже след Световното първенство в Париж

"За мен сега основна цел е трупане на точки в ранглистата и евентуално класиране на Европейско първенство. Сега ни предстоят турнири, имаме около десет турнира до февруари и трябва да трупаме точки", завърши Илиян Стойнов.
25.08.2025 22:25

Михаела Чепишева и Цветина Попиванова след дебюта си на Световното първенство: "Имаше притеснение, защото досега не сме играли в зала с толкова публика"

Националките заявиха, че имам много още какво да подобряват в играта си и за тях е от полза да черпят опит от европейските шампионки Стефани и Габриела Стоева.
25.08.2025 22:02

Европейските шампионки по бадминтон Стефани Стоева и Габриела Стоева: "За нас е изключително изживяване пак да се върнем тук след Олимпиадата"

Двете са щастливи отново да играят в "Адидас Арена", където преди година на Олимпийските игри достигнаха до четвъртфиналите. Те участва за десети път в кариерата си на Световно първенство.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:55 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация