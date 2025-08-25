Подробно търсене

Михаела Чепишева и Цветина Попиванова загубиха на двойки жени при дебюта си на Световното първенство по бадминтон в Париж

Специален кореспондент на БТА Ива Кръстева
Михаела Чепишева и Цветина Попиванова загубиха на двойки жени при дебюта си на Световното първенство по бадминтон в Париж
Михаела Чепишева и Цветина Попиванова загубиха на двойки жени при дебюта си на Световното първенство по бадминтон в Париж
снимка: специален кореспондент на БТА в Париж Ива Кръстева
Париж ,  
25.08.2025 19:00
 (БТА)

Михаела Чепишева и Цветина Попиванова загубиха в първия кръг на двойки жени при дебюта си на Световно първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Втората българска двойка отстъпи пред представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 6:21, 12:21 за 24 минути.

Националките изоставаха в резултата и в двата гейма, след като допуснаха доста непредизвикани грешки. За Чепишева и Попиванова това беше първа среща на такъв голям форум и пред почти пълната "Арена Адидас", която беше домакин на турнира по бадминтон на Олимпийските игри в Париж.

В момента е срещата в дисциплината двойки мъже на Иван Русев и Илиян Стойнов срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).

По-рано днес европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха победа на двойки, а на единично Стефани Стоева допусна поражение.

/ИК/

Свързани новини

24.08.2025 21:39

Главният съдия на Световното първенство по бадминтон в Париж Пенчо Стойнов: "Към българската школа в момента се отнасят с уважение"

Пенчо Стойнов ще бъде главен съдия на започващото утре в Париж Световно първенство по бадминтон за мъже и жени. Това е първи път, в който българин заема толкова престижен пост на шампионат от най-висок ранг в спорта, съобщават от българската федерация.
24.08.2025 18:23

Националите направиха втора тренировка преди Световното първенство по бадминтон в Париж

Налбатова, Попиванова и Чепишева ще направя дебют на шампионат на планетата, Русев и Стойнов са за втори път, а звездите в българския тим Стефани и Габриела Стоева ще играят за десети път на Световно първенство.
23.08.2025 20:45

Българските състезатели проведоха първа тренировка преди Световното първенство по бадминтон в Париж

Европейските шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Цветина Попиванова, Михаела Чепишева, Иван Русев и Илиян Стойнов първо загряха около час в една от тренировъчните зали на "Адидас Арена", след което имаха едночасово занимание на един от кортовете в официалната зала.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:16 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация