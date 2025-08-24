Главният съдия на Световното първенство по бадминтон в Париж Пенчо Стойнов: "Към българската школа в момента се отнасят с уважение"

Пенчо Стойнов ще бъде главен съдия на започващото утре в Париж Световно първенство по бадминтон за мъже и жени. Това е първи път, в който българин заема толкова престижен пост на шампионат от най-висок ранг в спорта, съобщават от българската федерация.

В интервю за БТА Стойнов разказа колко голяма е отговорността да се ръководи такъв мащабен турнир.

"Много хора не осъзнават действително какви са мащабите на бадминтона. Организацията на световния бадминтон основно през годините включва Световните серии, които са второ ниво и се делят на доста подразделения, но най-високото е Супер 1000 с над 1 милион награден фонд, след това са Супер 750, 500, 300 и 100. Турнирите са около 50 в световните серии годишно. Отделно от тях са Световните първенства, като имаме Световно отборно първенство всяка година, тази година са смесени отбори, друга година са само мъже и жени. Това също са много важни състезания, особено за страните, в които бадминтонът е религия", започна българският съдия.

"Имаме световните юношески първенства, отборно и индивидуално. Имаме световни първенства за ветерани и Световното индивидуално, което е това първенство и, което се смята за най-големия форум след Олимпиадата. Така че моята роля тук, заедно с още трима колеги, аз съм главен съдия . . . ролята ми е да ръководя целия турнир. Имаме съдии на корта, 16 човека, които ние им организираме графиците, графика на цялото състезание, кой кога ще играе, кои срещи кога ще се провеждат също ние го правим. Също голяма отговорност е, защото много от играчите играят по две дисциплини. Трябва да им дадем достатъчно време да починат между срещите. Включително координиране на медия, фотографии . . . Телевизията е основна част. Тя в момента е тази, която носи големите доходи за Световната федерация и всичко се съобразява с нея, мачовете се избират съобразно заявките от отделни телевизии от чужбина. Големи клиенти са, разбира се, Китай и Япония, Индия, Индонезия, Малайзия. Това са най-големите страни в този спорт. И от Европа Дания и Франция са в момента най-големите, които носят приходи на Световната федерация", добави той.

Стойнов е започнал кариерата си като състезател през далечната 1979 година.

"Аз започнах като състезател преди много години, това беше още 1979 година, доколкото помня добре. И около 15 години се състезавах, след което бях част от националния отбор, имах няколко международни изяви, на двойки по-специално. 1990 година беше краят кариерата ми, след което започнах естествен път . . . като съдия. В началото на 2000 година станах европейски съдия, 2004 година покрих първа категория на Световната федерация, 2015 и най-високата категория. И от десет години вече сме група рефери, които сме на всички големи турнири. Дефакто от 2018 започна програма за професионализиране на техническите лица, за главните съдии специално. И аз попаднах в първата група избрани за главни съдии полупрофесионалисти. И от 2018 година до сега съм имам шест турнира годината задължително трябва да участвам като съдия или заместник-главен в зависимост от назначението от Световната федерация", продължи още Стойнов.

"Спортът в последните десет години действително много се промени, тъй като влязоха много средства покрай телевизията, и това се вижда от наградните фондове. Тази година в Китай беше 2 милиона долара награден фонд. Сравнено с тениса, разбира се, това е един порядък минимум по-малко. Но бадминтон и тенис не може да ги сравнявате. За спорт, който е доста азиатски това е. Сега плановете са следващият цикъл, който ще започне от 2027 година, да се удвои наградния фонд. И съответно той става много професионален. По-рано професионални състезатели нямаше много. Сега в момента топ 20-30 във всяка дисциплина са пълни професионалисти", заяви той.

Стойнов коментира и българското участие и очакванията ни от шампионата в Париж.

"Разликата от преди и сега е огромна. Преди нямаше база за сравнение между нашия бадминтон и световния бадминтон, имаше от небето до земята разлика. Сега в момента много са изравнени нивата. Българският бадминтон още от времето на Петя Неделчева започна да стига до световни стандарти, след което дойдоха сестри Стоеви. През годините имахме също и двойки мъже, които също постигнаха резултати и на Олимпиада и на Европейски първенства, но след това се преместиха във Франция. Така че към българската школа в момента се отнасят с уважение. На нашите момичета жребия не им е лош, очаквам добро представяне от тях. Специално Калояна, тя е млада и перспективна, не е с най-добър жребий, играе с олимпийската вицешампионка от Индия, но пък тя е в залеза вече, така че очаквам и от Калояна добро представяне. Може да направи изненада", завърши Стойнов.