Националите направиха втора тренировка преди Световното първенство по бадминтон в Париж

Националите проведоха днес втора тренировка преди Световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж, което започва в понеделник.

Европейските шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева, европейската шампионка за девойки Калояна Налбантова, Цветина Попиванова, Михаела Чепишева, Иван Русев и Илиян Стойнов първо имаха едночасово занимание в официалната зала "Адидас Арена", след което продължиха още час занимания в една от тренировъчните зали.

Състезателите тренираха тактически елементи в атака и в защита за двойки и за сингъл под ръководството на старши треньора на националния тим Петя Неделчева-Хранова и Стилиян Макарски, личен наставник на Налбантова. Продължават леките трудностите заради течението в залата, което пречи на траекторията на перата.

Налбатова, Попиванова и Чепишева ще направя дебют на шампионат на планетата, Русев и Стойнов са за втори път, а звездите в българския тим Стефани и Габриела Стоева ще играят за десети път на Световно първенство. Всички се чувстват добре и са готови да стартират мачовете от основната схема утре.

В понеделник предстоят четири срещи с българско участие. Първа на корта ще излезе Стефани Стоева срещу Ишика Джайсвал (САЩ), след което предстоят мачовете на двойките Стефани и Габриела Стоеви, Цветина Попиванова/Михаела Чепишева и Иван Русев/Илиян Стойнов. Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник.