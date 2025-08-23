Българските състезатели проведоха първа тренировка преди Световното първенство по бадминтон в Париж

Българските състезатели проведоха първа тренировка преди Световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж, което започва в понеделник.

Европейските шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Цветина Попиванова, Михаела Чепишева, Иван Русев и Илиян Стойнов първо загряха около час в една от тренировъчните зали на "Адидас Арена", след което имаха едночасово занимание на един от кортовете в официалната зала.

"Адидас Арена" беше домакин на турнира по бадминтон на Олимпийските игри в Париж 2024. В нея мачовете си играе баскетболният отбор на Пари баскет. Съоръжението е ново, но в него има течение, което променя траекторията на перата и затруднява спортистите.

Българските състезатели ще проведат още една тренировка утре, а в понеделник предстоят четири срещи с българско участие. Първа на корта ще излезе Стефани Стоева срещу Ишика Джайсвал (САЩ), след което предстоят мачовете на двойките Стефани и Габриела Стоеви, Цветина Попиванова/Михаела Чепишева и Иван Русев/Илиян Стойнов.

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу 5-а поставена Пусарла Синдху (Индия). Синдху е олимпийската вицешампионка от Рио 2016, бронзова медалистка от Токио 2020, световна шампионка от 2019 година и двукратна сребърна медалистка от шампионати на планетата.