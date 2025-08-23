Националите по бадминтон отпътуваха рано тази сутрин за Световното първенство в Париж

Националният отбор по бадминтон отпътува рано тази сутрин за Световното първенство за мъже и жени във френската столица Париж, което ще се проведе от 25 до 31 август.

България ще бъде представена в Париж от следните състезатели: жени единично Калояна Налбантова, Стефани Стоева, жени двойки Стефани Стоева/Габриела Стоева, Цветина Попиванова/Михаела Чепишева и мъже двойки Иван Русев/Илиян Стойнов.

Старши треньор на тима е Петя Неделчева-Хранова, а в Париж ще бъде и Стилиян Макарски, наставник на Калояна Налбантова.

Преди заминаването състезателите проведоха интензивен десетдневен лагер в столичната Бадминтон Зала Европа.

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще започнат с двубой срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда (Индия). При успех българките ще срещнат номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия).

Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна).

На жени единично Стефани Стоева ще играе срещу Ишика Джайсвал (САЩ), а Калояна Налбантова срещу 15-а поставена Пусарла Синдху (Индия).

На двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат на старта срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Световното първенство по бадминтон ще се проведе в същата зала "Адисас Арена", която беше домакин на турнир по време на Олимпийските игри в Париж 2024.