Старши треньорът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева-Хранова: "Надявам се на Световното първенство всички да покажат максимума от себе си"

Старши треньорът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева-Хранова е доволна от подготовката на състезателите и очаква те да дадат максимума на предстоящото Световно първенство във френската столица Париж.

„Август месец беше последен етап от подготовката за Световното първенство за националните състезатели. Една част се подготвяха в курорта Албена - сестри Стоеви, Михаела Чепишева, Цветина Попиванова, основно там бяха двойкови играчи. Имаше и много международно участие на самия лагер. Калояна Налбантова и Илиян Стойнов избраха да се подготвят в Дания, а Иван Русев – Италия за неговата подготовка на мъже двойка. Последните десет дни подготовката беше в София, всички се бяхме събрали на лагер, имаше достатъчно спаринги, достатъчно срещи за обиграване и предимно игрова подготовка преди самото Световно първенство“, каза Неделчева-Хранова в интервю за БТА.

"Имайки предвид, че вече знаем жребия и знаем всеки един състезател срещу кого трябва да се изправи на Световното първенство, целите ни са всеки да даде максимума, да се борим най-вече първи кръг, защото на доста от дисциплините първи кръг е доста труден. Всеки един трябва да играе свободно, да няма напрежение. Залата я познават единствено Калояна Налбантова и сестри Стоеви, защото това е същата зала от Олимпиадата, ще има лек вятър, но ще имаме възможност да тренираме два дни в основната зала, така че се надявам всеки един да даде максимума и да се представим на ниво", добави тя.

Най-добрата българска състезателка в историята на спорта Петя Неделчева е треньор и на европейските шампионки на двойки жени Стефани и Габриела Стоеви.

"В момента сестри Стоеви са в много добра форма, физически и игрово. Мога да твърдя, че са на добро ниво. Жребият е добър за тях, първа среща играят с двойка от Индия, евентуално втори кръг трябва да срещнат поставените под номер 16, втората двойка на Малайзия и при успех там ще се изправят вероятно срещу японската двойка. Но реално в тази зала се играе среща за среща, защото знаем още от миналата година, когато беше Олимпиадата, че самата зала едната част е доста по-различна. Надявам се още с първата среща да навлязат в играта и да нямаме проблеми. Целта ни винаги е борба за медал, но вече спрямо условията, нагласата и навлизането в самия турнир дано в Париж да покажем най-доброто", коментира тя.

"Калояна Налбантова има един тежък жребий, трябва да играе срещу най-добрата индийка, сребърна медалистка от Олимпиадата в Токио 2020. Този жребий не мога да твърдя, че е лесен, но при една добра игра на Калояна още в първи кръг защо да не бъде и изненадата на турнира. Тя е готова, подготвена е и ще даде максимума от себе си още във вторник, защото единствено тя ще започне участие във вторник, и Дай Боже всичко да е нормално", заяви още Неделчева.

България ще участва със седем състезатели в Париж, но имаше шанс те да бъдат дори десет.

"За Световното първенство не успя да се класира Димитър Янакиев, той остана на 3-4 места извън класирането на мъже единично. Смесената двойка Габриела Стоева и Евгени Панев остана втора резерва, но като цяло не са малко състезателите, които класирахме за момента. Седем състезатели като на жени единично и на жени двойка имаме по двама представители. Като цяло работата на целия национален отбор, на треньорите, на състезателите, защото квалификацията е доста дълга, продължава половин година, задължително ти трябва да се бориш за това класиране, така че сме си изпълнили на максимум работата", каза още треньорът на националния отбор.

Тя очаква, че сестри Стоеви и Калояна Налбантова ще имат предимство, че познават спортното съоръжение.

"Залата в Париж е доста добра. На Олимпиадата видяхме, че и атмосферата в залата също допринасяше за доброто настроение. Надяваме се и сега на Световното първенство тя пак да бъде пълна, защото това е добре за спорта, добре за самите състезатели и това, че вече сме играли в тази зала, донякъде е плюс. Надявам се още от самото начало да го имаме това предимство и преимущество, че състезателките са участвали на Олимпийските игри в същата зала", завърши Петя Неделчева-Хранова.