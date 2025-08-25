Михаела Чепишева и Цветина Попиванова след дебюта си на Световното първенство: "Имаше притеснение, защото досега не сме играли в зала с толкова публика"

Михаела Чепишева и Цветина Попиванова бяха разочаровани, след като загубиха в първия кръг на двойки жени при дебюта си на Световно първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Втората българска двойка отстъпи пред представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 6:21, 12:21 за 24 минути.

"Бяхме леко притеснени, но сме доста щастливи, че успяхме да се класираме и че имаме тази възможност да играем тук", каза Чепишева след двубоя.

"Да, атмосферата беше много готина. Досега не сме играли в зала с толкова публика и беше нещо ново, със сигурност имаше притеснение. Беше хубаво преживяване, със сигурност", добави Цветина Попиванова.

Двете вече са си направили поуки от поражението.

"Трябва да бъдем по-търпеливи, това е главното според мен", заяви Чепишева.

"Просто направихме повече непредизвикани грешки. Притеснението може би ни дойде малко повече. Все пак те са доста напред в ранглистата. Момичетата показаха много добра игра", каза Попиванова.

Двете ще участват на международен турнир в София в началото на месец октомври.

Националките заявиха, че имам много още какво да подобряват в играта си и за тях е от полза да черпят опит от европейските шампионки Стефани и Габриела Стоева.

"Трябва да подобрим силата и издържливостта, за женска двойка това е най-важното като цяло. Също, ако можем да се държим като тях на корта, по-професионално. Те имат много опит и можем да научим много от начина, по който играят", коментира още Чепишева.

"Със сигурност е плюс, фактът, че сме на съседни кортове, дори да не играем с тях. Това е голям плюс за нас. Те са многократни европейски шампионки, освен това имат още много успехи. Ако някой ден успеем да постигнем поне малко колкото техните успехи, ще е супер за нас", завърши Попиванова.