България загуби от Украйна и завърши на десето място на Световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Китай

Ива Кръстева
снимка: БФВолейбол
Цзянмън, Китай,  
31.08.2025 16:02
 (БТА)

Националният отбор по волейбол за мъже до 21 години остана на десето място в класирането на Световното първенство в Цзянмън (Китай).  Възпитаниците на селекционера Венцислав Симеонов отстъпиха пред тима на Украйна с 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) гейма в спора за 9-10-а позиция в крайното подреждане.

И трите гейма бяха изключително интересни, но в края волейболистите на Украйна бяха по-добри. В първата част българите водеха с 23:22, но съперниците им направиха три поредни точки за обрата. Във втория гейм Украйна взе аванс с 23:17 и спечели с 25:21. Третата част също започна равностойно. Първият пробив на Украйна доведе до 17:14, с което мачът на практика приключи. Два пъти отборът на България намали пасива си само до точка, но не успя да изравним и загуби двубоя.

Най-резултатен за България беше Жасмин Величков с 14 точки, Огнян Христов завърши с 11. За украинския тим се отличи Максим Тонконо с 15 точки.

