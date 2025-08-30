Подробно търсене

България победи Япония и ще играе за 9/10-о място на Световното първенство по волейбол за младежи до 21 години

Мирослав Димитров
България победи Япония и ще играе за 9/10-о място на Световното първенство по волейбол за младежи до 21 години
България победи Япония и ще играе за 9/10-о място на Световното първенство по волейбол за младежи до 21 години
снимка: БФВолейбол
Цзянмън,  
30.08.2025 14:05
 (БТА)

Националният отбор на България по волейбол за младежи до 21 години победи Япония с 3:1 гейма в мач за разпределение на местата от 9-о до 12-о на Световното първенство в Цзянмън (Китай). 

Воденият от селекционера Венцислав Симеонов отбор се наложи над японците в отделните геймове с 25:20, 12:25, 25:17, 25:22 и си осигури двубой за 9/10-о място утре. Съперник на България ще бъде победителят от двубоя между Украйна и Република Корея, който е по-късно днес.

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група.

Жасмин Величков бе над всички за победата с 24 точки. Капитанът Александър Къндев добави 11 точки.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:25 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация