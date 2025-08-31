Съдия за ВАР системата на мача Ливърпул - Арсенал от Висшата лига беше заменен след допусната грешка

Съдия, който трябваше да бъде на системата за видеоарбитраж (ВАР) на мача Ливърпул - Арсенал от Висшата лига в неделя, беше заменен часове преди началото заради грешка, която е допуснал в същата си роля по време на мача между Челси и Фулъм в събота, съобщава АП.

Майкъл Солсбъри беше премахнат от списъка със съдии за мача на "Анфийлд", като Джон Брукс зае неговото място.

Солсбъри се намеси, за да помоли съдията Роб Джоунс да отиде до монитора край терена, след като халфът на Фулъм Джош Кинг отбеляза в 21-ата минута срещу Челси. Попадението обаче беше отменено, защото нападателят на Фулъм Родриго Мунис фаулирал защитника на Челси Трево Чалоба по време на подготовката за гола, въпреки минималния контакт.

Британските медии съобщиха, че английският футболен съдийски съвет е признал, че решението е било грешка и инцидентът не отговаря на високите изисквания за намеса, тъй като е ясна и очевидна грешка.

Фулъм загуби мача с 0:2, а мениджърът Марко Силва определи решението за отмяна на попадението като "невероятно".