Смяната на стила изисква време, категоричен е треньорът на Септември Младен Стоев

Изказвания след мача от 14-ия кръг в Първа лига между Септември София и Славия (0:1):

Младен Стоев (треньор на Септември):

"Равностоен мач. Нормално е със смяната на треньора да има положителен импулс. Имаше моменти, когато се получаваше по време на тренировките. Смяната на стила изисква време. Знаехме, че ще бъде тежък мач - тактическо надлъгване. Футболистите няма от какво да се срамуват. Като цяло може да се изисква повече от отбора.

Още на загрявката се контузиха двама основни футболисти. Наш играч получи травма и трябваше да бъде заменен още в десетата минута на мача. Тези належащи промени се отразиха върху играта на целия отбор."