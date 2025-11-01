Смяната на стила изисква време, категоричен е треньорът на Септември Младен Стоев

site.btaСмяната на стила изисква време, категоричен е треньорът на Септември Младен Стоев
Изказвания след мача от 14-ия кръг в Първа лига между Септември София и Славия (0:1):
Младен Стоев (треньор на Септември):
"Равностоен мач. Нормално е със смяната на треньора да има положителен импулс. Имаше моменти, когато се получаваше по време на тренировките. Смяната на стила изисква време. Знаехме, че ще бъде тежък мач - тактическо надлъгване. Футболистите няма от какво да се срамуват. Като цяло може да се изисква повече от отбора.
Още на загрявката се контузиха двама основни футболисти. Наш играч получи травма и трябваше да бъде заменен още в десетата минута на мача. Тези належащи промени се отразиха върху играта на целия отбор."
