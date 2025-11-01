Славия се наложи срещу Септември София и записа първи успех при гостуване в шампионата

Мач от 14-ия кръг в Първа футболна лига:

Септември София - Славия 0:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Илиян Стефанов 70

жълти картони: Валънтайн Озорнвафор (Септември), Илиян Стефанов, Роберто Райчев (Славия)

главен съдия: Георги Гинчев

стадион "Локомотив"

състави

Септември: Владимир Иванов, Робин Шутен, Мартин Христов, Валънтайн Озорнвафор (83-Марсел Бибишков), Матео Стаматов (9-Симеон Василев), Виктор Очаи, Преслав Георгиев (46-Йоан Бауренски), Галин Иванов, Клери Сербер (65-Фаиз Матуар), Николас Фонтейн, Бертранд Фурие

Славия: Леви Нтумба, Диего Фераресо, Никола Савич, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Мохамед Досо, Иван Минчев, Илиян Стефанов (89-Артьом Варганов), Емил Стоев (71-Денислав Александров), Кристиян Балов (81-Роберто Райчев), Янис Гeрмуш (81-Марко Милетич)

Славия победи с 1:0 като гост Септември София в двубой от 14-ия кръг в Първа лига. Гол на Илиян Стефанов след почивката осигури първа победа за "белите" при гостуване в шампионата.

В петата минута Владимир Иванов спаси шут на Емил Стоев, а близо четвърт час след това капитанът на "белите" Иван Минчев също беше близо до попадението. Последваха и удари с глава на Лазар Марин и Никола Савич, които също се разминаха с попадението.

В 30-ата минута опит за гол на Янис Гермуш беше спасен от вратаря Иванов.

Седем минути след това Николас Фонтейн стреля опасно, но Леви Нтумба се справи със ситуацията, а "белите" опитаха да изненадат домакините с удар от дистанция на Кристиян Балов.

Капитанът на септемврийци Галин Иванов записа своя мач номер 423 в Първа лига и еднолично се изкачи на шесто място във вечната ранглиста за най-много изиграни двубои в елита на България.

Второто полувреме започна с положение пред вратата на гостите. Клери Сербер шутира от близка дистанция, а топката се спря в напречната греда на вратата на Славия.

Фонтейн пропусна възможност да открие резултата в 57-ата минута. Точно 20 минути преди края на редовното време Емил Стоев би от около 25 метра. Владимир Иванов не се справи добре със ситуацията и Илиян Стефанов на празна врата даде аванс за Славия.

В 77-ата минута Галин Иванов можеше да изравни, но от няколко метра пред вратата на Славия изпрати топката над вратата.

В тази среща домакините бяха водени от Младен Стоев, защото документите на новия треньор Славко Матич все още не са уредени.

"Белите" се изкачиха на девето място в класирането в Първа лига с 15 точки и след втори пореден успех във всички турнири. Септември е на 15-та позиция с актив от 11 пункта.