Пазарджик отбеляза Деня на народните будители с празнично шествие, светлинно и звуково шоу и концерт

Пазарджик отбеляза Деня на народните будители с празнично шествие, светлинно и звуково дрон шоу и концерт.

Събитието започна с шествие от паметника на Св. св. Кирил и Методий, където бяха поднесени цветя в знак на признателност към делото на народните будители от кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, областния управител Валентина Кайтазова, общински съветници, общественици и граждани, до площад "Константин Величков", където празничен концерт изнесе представителният детски хор „Слава Русева“.

Честванията завършиха със светлинно и звуково дрон шоу в небето с образи на български будители.

По-рано днес за осма поредна година на Деня на народните будители, Сдружението на предприемачите в Пазарджик отдаде почит и признателност към делото на будителите и поднесе цветя пред паметника на Захари Стоянов в града.

Паметникът на Захари Стоянов в Пазарджик беше открит на този ден през 2018 г. с финансовата подкрепа на местния бизнес. Монументът, наречен „Листите”, символизира „Записките” на Захари Стоянов и е дело на пловдивския скулптор Георги Иванов – Жорж Трак.