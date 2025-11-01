Пазарджик отбеляза Деня на народните будители с празнично шествие, светлинно и звуково шоу и концерт

site.btaПазарджик отбеляза Деня на народните будители с празнично шествие, светлинно и звуково шоу и концерт
Пазарджик отбеляза Деня на народните будители с празнично шествие, светлинно и звуково дрон шоу и концерт.
Събитието започна с шествие от паметника на Св. св. Кирил и Методий, където бяха поднесени цветя в знак на признателност към делото на народните будители от кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, областния управител Валентина Кайтазова, общински съветници, общественици и граждани, до площад "Константин Величков", където празничен концерт изнесе представителният детски хор „Слава Русева“.
Честванията завършиха със светлинно и звуково дрон шоу в небето с образи на български будители.
По-рано днес за осма поредна година на Деня на народните будители, Сдружението на предприемачите в Пазарджик отдаде почит и признателност към делото на будителите и поднесе цветя пред паметника на Захари Стоянов в града.
Паметникът на Захари Стоянов в Пазарджик беше открит на този ден през 2018 г. с финансовата подкрепа на местния бизнес. Монументът, наречен „Листите”, символизира „Записките” на Захари Стоянов и е дело на пловдивския скулптор Георги Иванов – Жорж Трак.
/ТНП/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина