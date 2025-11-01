Подробно търсене

Учени откриха признаци на рационално мислене при шимпанзетата

Елена Христова
Снимка: АП/Chimp Haven via AP
Вашингтон ,  
01.11.2025 21:00
 (БТА)

Учени от САЩ и Нидерландия са открили признаци на рационално мислене при шимпанзетата, които са се оказали способни да преразглеждат своите убеждения, подобно на хората, пише сп. "Сайънс".

Авторите на настоящото изследване от Калифорнийския университет и Университета на Утрехт са установили, че тези примати са способни рационално да променят своите възгледи при появата на нова информация.

Оказва се, че шимпанзетата, както и хората, са способни да преразглеждат решенията си въз основа на силата на доказателствата, което се счита за ключов елемент на рационалното мислене. 

Изследването е проведено в резервата за шимпанзета на остров Нгамба в Уганда. На тестваните животните са били показани две кутии, в едната от които има храна. Първо на шимпанзетата е дадена подсказка, която насочва къде е скрито лакомството. След това им е даден нова, по-убедителна подсказка, сочеща към другата кутия.

"Шимпанзетата променяха мнението си, когато се появяха по-надеждни доказателства", обяснява Емили Санфорд от изследователския екип. "Подобна гъвкавост на мисленето е характерна за деца на около четири години. Беше удивително да се види, че шимпанзетата също могат да го правят", допълва тя.

За да се увери, че поведението на животните наистина е свързано с логическо мислене, а не просто с инстинкти, екипът е провел строго контролирани експерименти и е използвал компютърно моделиране. Анализът е показал, че решенията на шимпанзетата съответстват на стратегии за рационално преразглеждане на убежденията, а не на реакции към най-забележимите стимули.

Получените резултати оспорват традиционното схващане, че рационалността е присъща само на хората. Учените смятат, че разбирането за това как приматите преосмислят своите убеждения може да промени подходите към ранното обучение на децата и дори към моделирането на разсъжденията в системи с изкуствен интелект.

