Резервата Гонсало Рамош спаси Пари Сен Жермен срещу Ница в своя мач №100 за тима

site.btaРезервата Гонсало Рамош спаси Пари Сен Жермен срещу Ница в своя мач №100 за тима
Отборът на Ница, който е съперник на Лудогорец в Лига Европа в края на януари, се държа достойно при гостуването си на шампиона Пари Сен Жермен и допусна гол едва в последните секунди, като той бе реализиран от резервата Гонсало Рамош.
През първото полувреме най-чистото положение бе за гостите от Ница, като в 32-рата минута при корнер Ба насочи топката към вратата на парижани, но Хвича Кварацхелия изби пред голлинията.
В 39-ата минута Брадли Баркола стреля от чиста позиция в тялото на вратаря на гостите Диуф.
След почивката ПСЖ вдигна оборотите, но пропуски направиха Кварацхелия, Нуно Мендеш и младият Маюлю. Вратарят Диуф спаси удар на Витиня в горния ъгъл. В последния четвърт час Луис Енрике пусна на терена носителя на "Златната топка" Усман Дембеле и Гонсало Рамош. Португалецът записа своя мач №100 за отбора. Именно нападателят направи два пропуска, преди да вкара в 94-ата минута. Той бе точен след корнер на Кан-ин Ли, топката бе продължена от Квалацхелия и засечена от тарана - 1:0.
Така ПСЖ е водач с 24 точки и четири повече пред Монако, който има мач по-малко.
Мачове от френската Лига 1, 11 кръг
Пари Сен Жермен - Ница 1:0 по-късно днес: Монако - ФК Париж Оксер - Олимпик Марсилия утре: Рен - Страсбург Ланс - Лориен Лил - Анже Нант - Мец Тулуза - Льо Авър Брест - Олимпик Лион В класирането води Пари Сен Жермен с 24 точки, втори е Монако с 20, Олимпик Марсилия, Страсбург, Олимпик Лион и Ланс имат по 19, Ница е с 17 и други
/ХБ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина