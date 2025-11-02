Подробно търсене

Олимпик Марсилия надигра Оксер и се доближи на две точки от Пари Сен Жермен

Ивайло Георгиев
Олимпик Марсилия надигра Оксер и се доближи на две точки от Пари Сен Жермен
Олимпик Марсилия надигра Оксер и се доближи на две точки от Пари Сен Жермен
Снимка: AP Photo/Armando Franca
Марсилия,  
02.11.2025 08:32
 (БТА)

Олимпик Марсилия записа трудна победа с 1:0 като гост на Оксер в мач от 11-ия кръг на френското първенство по футбол и се доближи на две точки от лидера в класирането Пари Сен Жермен. По-рано в събота столичани спечелиха с 1:0 срещу Ница.

Английският халф Анхел Гомес отбеляза единственото попадение за марсилци с шут по тревата в 30-ата минута, след като вратарят Донован Леон не успя да изчисти топката при центриране. Гостите останаха с човек по-малко в средата на второто полувреме заради червен картон на Улисес Гарсия, но задържаха преднината си до края на срещата с няколко ключови спасявания на вратаря Жеронимо Рули.

Домакините също завършиха с човек по-малко, след като защитникът Синали Диоманде получи червен картон в добавеното време. Поражението остави Оксер е предпоследен в класирането с две точки пасив от Лориен, Нант и Брест.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 11-ия кръг на Лига 1:

Оксер - Олимпик Марсилия    - 0:1
Пари Сен Жермен - Ница      - 1:0
Монако - ФК Париж           - 0:1 

утре:
Рен - Страсбург
Ланс - Лориен
Лил - Анже
Нант - Мец
Тулуза - Льо Авър
Брест - Олимпик Лион
* Пари Сен Жермен води в класирането с 24 точки, следван от Марсилия с 22, Монако с 20, Страсбург, Лион и Ланс с по 19, Лил и Ница с по 17 и други.

/ХБ/

Свързани новини

01.11.2025 21:56

ФК Париж надигра Монако при гостуването си и помогна на съгражданите си от Пари Сен Жермен

Новакът във френската елитна Лига 1 ФК Париж започна да показва зъби, като се наложи над Монако с 1:0 при гостуването си в 11-ия кръг. Преди почивката монегаските бяха по-добрият отбор, но Александър Головин и Крепен Диата пропуснаха да открият
01.11.2025 19:59

Резервата Гонсало Рамош спаси Пари Сен Жермен срещу Ница в своя мач №100 за тима

Отборът на Ница, който е съперник на Лудогорец в Лига Европа в края на януари, се държа достойно при гостуването си на шампиона Пари Сен Жермен и допусна гол едва в последните секунди, като той бе реализиран от резервата Гонсало Рамош. През първото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:52 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация