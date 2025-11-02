Олимпик Марсилия надигра Оксер и се доближи на две точки от Пари Сен Жермен

Олимпик Марсилия записа трудна победа с 1:0 като гост на Оксер в мач от 11-ия кръг на френското първенство по футбол и се доближи на две точки от лидера в класирането Пари Сен Жермен. По-рано в събота столичани спечелиха с 1:0 срещу Ница.

Английският халф Анхел Гомес отбеляза единственото попадение за марсилци с шут по тревата в 30-ата минута, след като вратарят Донован Леон не успя да изчисти топката при центриране. Гостите останаха с човек по-малко в средата на второто полувреме заради червен картон на Улисес Гарсия, но задържаха преднината си до края на срещата с няколко ключови спасявания на вратаря Жеронимо Рули.

Домакините също завършиха с човек по-малко, след като защитникът Синали Диоманде получи червен картон в добавеното време. Поражението остави Оксер е предпоследен в класирането с две точки пасив от Лориен, Нант и Брест.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 11-ия кръг на Лига 1: Оксер - Олимпик Марсилия - 0:1 Пари Сен Жермен - Ница - 1:0 Монако - ФК Париж - 0:1 утре: Рен - Страсбург Ланс - Лориен Лил - Анже Нант - Мец Тулуза - Льо Авър Брест - Олимпик Лион * Пари Сен Жермен води в класирането с 24 точки, следван от Марсилия с 22, Монако с 20, Страсбург, Лион и Ланс с по 19, Лил и Ница с по 17 и други.