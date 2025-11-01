Подробно търсене

ФК Париж надигра Монако при гостуването си и помогна на съгражданите си от Пари Сен Жермен

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Philippe Magoni
Монако,  
01.11.2025 21:56
 (БТА)

Новакът във френската елитна Лига 1 ФК Париж започна да показва зъби, като се наложи над Монако с 1:0 при гостуването си в 11-ия кръг.

Преди почивката монегаските бяха по-добрият отбор, но Александър Головин и Крепен Диата пропуснаха да открият резултата от изгодни положения.

Малко след подновяването на играта през втората част нигериецът Моузес Симон от ФК Париж открадна топката в наказателното поле на Монако и с удар под гредата направи 1:0.

Малко след това и шут на френския национал Магнес Аклиуш бе спасен от вратаря на гостите Кевин Трап.  

Така ФК Париж направи услуга на съгражданите си от Пари Сен Жермен, като остави Монако на четири точки зад лидера. Тимът от столицата се изкачи на десета позиция с 14 точки. 


Мачове от френската Лига 1, 11 кръг

Пари Сен Жермен - Ница 1:0
Монако - ФК Париж      0:1 

по-късно днес:
Оксер - Олимпик Марсилия

утре:
Рен - Страсбург
Ланс - Лориен
Лил - Анже
Нант - Мец
Тулуза - Льо Авър
Брест - Олимпик Лион

В класирането води Пари Сен Жермен с 24 точки, втори е Монако с 20, Олимпик Марсилия, Страсбург, Олимпик Лион и Ланс имат по 19, Ница е с 17 и други

