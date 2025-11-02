Ланс се качи на трето място в Лига 1 след успех срещу Лориен, Рен надигра убедително Страсбург

Ран се наложи убедително над Страсбург с 4:1, като Естебан Лепол вкара хеттрик за бретонците. Той се разписа в деветата минута, а след това два пъти бе точен и след почивката, като и Мохамед Мейте отбеляза гол за Рен, който поведе с 4:0. Едва в 77-ата минута шведът Себастиан Нанаси отбеляза почетно попадение за гостите от Страсбург.

Ланс победи Лориен с 3:0 и излезе на трето място във временното класиране на Лига 1. Одсон Едуар изведе домакините напред още в шестата минута, Уесли Саид направи 2:0 в края на мача, а Самсон Байдо оформи класическата победа. При 1:0 за Ланс Мухамад Бамба от Лориен пропусна дузпа.

Лил постигна минимално, но ценен успех срещу Анже с 1:0. Победното попадение за тима от Северна Франция вкара Феликс Корея в добавеното време на първата част.

Мец се измъкна от последното място, след като надигра Нант при гостуването си с 2:0. Грузинецът Гиорги Абуашливи се разписа за Мец десет минути преди края на редовното време, Абибу Диало вкара второ попадение в самия край. Таки тимът вече е предпоследен с 8 точки, а Оксер е на последната позиция със 7.

Тулуза и Льо Авър завършиха 0:0, като домакините са на девета позиция с 15 точки, а Льо Авър е три места по-надолу с 13.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 11-ия кръг на Лига 1: Рен - Страсбург - 4:1 Ланс - Лориен - 3:0 Лил - Анже - 1:0 Нант - Мец - 0:2 Тулуза - Льо Авър - 0:0 по-късно днес: Брест - Олимпик Лион от събота: Оксер - Олимпик Марсилия - 0:1 Пари Сен Жермен - Ница - 1:0 Монако - ФК Париж - 0:1 * Пари Сен Жермен води в класирането с 24 точки, следван от Олимпик Марсилия и Ланс с по 22, Ланс, Лил и Монако с по 20, Страсбург и Лион с по 19, Ница със 17, Тулуза и Рен с 15 и други.