Ланс се качи на трето място в Лига 1 след успех срещу Лориен, Рен надигра убедително Страсбург

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Jean-Francois Badias
Ланс,  
02.11.2025 20:12
Ран се наложи убедително над Страсбург с 4:1, като Естебан Лепол вкара хеттрик за бретонците. Той се разписа в деветата минута, а след това два пъти бе точен и след почивката, като и Мохамед Мейте отбеляза гол за Рен, който поведе с 4:0. Едва в 77-ата минута шведът Себастиан Нанаси отбеляза почетно попадение за гостите от Страсбург.

Ланс победи Лориен с 3:0 и излезе на трето място във временното класиране на Лига 1. Одсон Едуар изведе домакините напред още в шестата минута, Уесли Саид направи 2:0 в края на мача, а Самсон Байдо оформи класическата победа. При 1:0 за Ланс Мухамад Бамба от Лориен пропусна дузпа.

Лил постигна минимално, но ценен успех срещу Анже с 1:0. Победното попадение за тима от Северна Франция вкара Феликс Корея в добавеното време на първата част.

Мец се измъкна от последното място, след като надигра Нант при гостуването си с 2:0. Грузинецът Гиорги Абуашливи се разписа за Мец десет минути преди края на редовното време, Абибу Диало вкара второ попадение в самия край.  Таки тимът вече е предпоследен с 8 точки, а Оксер е на последната позиция със 7.

Тулуза и Льо Авър завършиха 0:0, като домакините са на девета позиция с 15 точки, а Льо Авър е три места по-надолу с 13. 

Първенство на Франция по футбол, мачове от 11-ия кръг на Лига 1:

Рен - Страсбург             - 4:1
Ланс - Лориен               - 3:0
Лил - Анже                  - 1:0
Нант - Мец                  - 0:2    
Тулуза - Льо Авър           - 0:0

по-късно днес:
Брест - Олимпик Лион

от събота:
Оксер - Олимпик Марсилия    - 0:1
Пари Сен Жермен - Ница      - 1:0
Монако - ФК Париж           - 0:1 

* Пари Сен Жермен води в класирането с 24 точки, следван от Олимпик Марсилия и Ланс с по 22, Ланс, Лил и Монако с по 20, Страсбург и Лион с по 19, Ница със 17, Тулуза и Рен с 15 и други.

