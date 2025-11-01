Берковица отбеляза Деня на народните будители с празничен концерт „За песен час, съобщават от общинската управа.

В тържествения концерт-лектория в Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ се включиха изпълнителите от Детски хор „Бодра смяна“ с диригент Александър Кочков и Камерен хор „Средец“ с диригент Елиана Захариева. В залата прозвучаха творби на Борис Тричков, Емануил Манолов, Панайот Пипков, Добри Войников, Йосиф Чешмеджиев, Светослав Обретенов, Филип Кутев, Добри Христов и други български композитори.

Кметът на Берковица Радослав Найденов поздрави присъстващите за празника, а участниците и техните ръководители за вдъхновяващото послание към жителите и гости на общината.

Концертът е част от проекта „За песен час“. Идеята за него е породена от делото на проф. Александър Куюмджиев – създател и диригент на хор „Средец“, който събра и издаде в два тома забравени училищни и читалищни песни от миналото. Днес неговите ученици и наследници продължават това дело заедно с децата от хор „Бодра смяна“, доказвайки приемствеността и силата на хоровото изкуство, поясняват от Община Берковица. Концертът - лектория бе представен и пред публиката в берковското село Замфирово. На 2 ноември двата хора ще пеят и в село Бързия.

Инициативата е осъществена с подкрепата на Национален фонд „Култура“, с мисията да донесе красотата на българската музика и духа на будителите до малките и отдалечени населени места, посочват още от местната управа.