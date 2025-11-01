РБ Лайпциг се изкачи на второ място в класирането на Бундеслигата след успех над Щутгарт

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Hendrik Schmidt/dpa via AP
Берлин,  
01.11.2025 18:34
 (БТА)

Отборът на РБ Лайпциг победи с 3:1 гостуващия Щутгарт в среща от деветия кръг на футболното първенство на Германия и се изкачи на второ място в класирането.

Автогол на Джеф Шабо от Щутгарт даде аванс на домакините в края на първото полувреме, а в 59-ата Ян Диоманде преодоля вратаря с удар в долния десен ъгъл и направи 2:0. В 65-ата минута гостите върнаха едно попадение чрез Тиаго Томас, който нахлу в наказателното поле и се разписа със страхотен удар сам срещу вратаря. В 91-ата минута Ромуло Кардосо оформи крайното 3:1, възползвайки се от грешка на вратаря Александър Нюбел.

РБ Лайпциг удължи серията си без загуба до осем мача в първенството, докато голът на Томас не беше достатъчен за Щутгарт, чиято серия от пет поредни победи приключи.  

В класирането РБ Лайпциг събра 22 точки и се изкачи втори, на две пред Борусия Дортмунд и на две зад лидера Байерн Мюнхен, който приема Байер Леверкузен в късния двубой. Щутгарт е четвърти с 18 точки.

Предпоследният Майнц 05 и Вердер Бремен завършиха 1:1. Силван Видмер даде аванс за домакините в 36-ата минута, а в 86-ата Йенс Стаге изравни с удар в долния десен ъгъл.

Борусия Мьонхенгладбах разгроми Санкт Паули с 4:0, а Унион Берлин и Фрайбург не си отбелязаха голове и приключиха при 0:0.

За Мьонхенгладбах това е първи успех в Бундеслигата за последните седем месеца. Тимът прекрати серията от 15 мача без успех в първенството след победата с 1:0 срещу РБ Лайпциг на 29 март и спечели първа среща през новата кампания. Харис Табакович отбеляза два пъти през първото полувреме, , а след това подаде на Шуто Машино за третия гол в 75-ата. Оскар Фрауло оформи крайното 4:0 малко по-късно, а тимът на Санкт Паули вече е загубил шест мача подред. Гладбах се изкачи с две места от последната позиция, която сега е заета от Хайденхайм, който завърши наравно 1:1 с шестия Айнтрахт Франкфурт. 

Мачовете в неделя са Кьолн - Хамбургер ШФ и Волфсбург - Хофенхайм.

Първенство на Германия по футбол, мачове от деветия кръг на Бундеслигата:

Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт         - 1:1
Майнц - Вердер Бремен                   - 1:1
РБ Лайпциг - Щутгарт                    - 3:1
Санкт Паули - Борусия Мьонхенгладбах    - 0:4
Унион Берлин - Фрайбург                 - 0:0

по-късно днес:
Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен

в неделя:
Кьолн - Хамбургер ШФ
Волфсбург - Хофенхайм

от петък:
Аугсбург - Борусия Дортмунд             - 0:1

* В класирането води Байерн Мюнхен с 24 точки, следван от РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд с 20, 
Щутгарт с 18, Байер Леверкузен със 17, Айнтрахт Франкфурт с 14, Хофенхайм с 13 и други.

/ИК/

Към 20:02 на 01.11.2025 Новините от днес

