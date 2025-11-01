АТА: По-добри туристически пакети и повече нощувки на туристи в албанския град Берат

Около 750 000 местни и чуждестранни туристи са посетили Берат от януари до октомври т.г., като за периода септември-октомври броят им е над 280 000 души съобщи пред ATA директорът по туризъм и дейности в община Берат Мариус Чепеле. Това предаде за БТА албанската агенция АТА.

По думите на Чепеле, в периода януари-октомври 2025 г. 85 процента от посетителите са били чужденци, а 15 процента - местни туристи.

Туристите проявяват особен интерес към музеите на града, където научават за историята и културното наследство на Берат, но не само.

„През този период броят на посетителите на музеите на града е достигнал 94 204 посетители“, отбелязва Чепеле.

Въпреки това, местните и чуждестранните туристи, които посещават Берат, освен историческия туризъм, проявяват интерес и към природния туризъм.

„Ако излезем извън центъра на града, има туристически села с развит агротуризъм, планината Томор, водопадът Богова, каньоните Осуми и др.“, каза още Чепеле.

Туристите вече не остават само за по един ден, за да се насладят на красотите на Берат и околностите му. Разширяването на туристическите пакети извън града чрез добавянето на села с природни забележителности и обекти, свързани с агротуризма, значително увеличава времето за престой на туристите.

Това се забелязва и в увеличаването на местата за настаняване в Берат и околностите му.

Броят на хотелите в Берат и околностите му се е увеличил с около 40–45 процента в сравнение с 2024 г., което отразява нарастващото търсене на места за отсядане в района.

„През 2024 г. имахме 1 милион посетители, с 35 процента повече в сравнение с 2023 г. Към настоящия момент имаме над 300 хотела и къщи за гости или с 25 процента повече, отколкото през 2023 г.“, подчерта още Чепеле.

