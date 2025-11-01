Африканският съюз "съжалява дълбоко за загубените човешки животи" при насилието около изборите в Танзания

Африканският съюз поздрави Самия Сулуху Хасан за победата на президентските избори в Танзания, но заяви, че "съжалява дълбоко за загубените човешки животи" при протестите през последните дни, предаде АФП.

Председателят на Комисията на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф заяви в "Екс", че организацията "взима предвид резултатите от президентските избори в Танзания и поздравява президентката Самия Сулиху Хасан за победата ѝ". Но "съжалява дълбокоза загубените човешки животи по време на следизборните демонстрации".

Той призова за спазване на правата и основните свободи, включително правото на мирно събиране на граждани и свободата на изразяване.

Избирателната комисия на Танзания обяви днес, че Хасан е спечелила с почти 98% от гласовете на президентските избори, които бяха помрачени от бурни протести в цялата страна, предаде Ройтерс.

Резултатите дават на Хасан, която пое властта през 2021 г. след смъртта на предшественика си, петгодишен мандат да управлява източноафриканската страна с население от 68 милиона души.

Протестите избухнаха по време на изборния ден в сряда, като очевидци съобщиха, че протестиращи за започнали да късат плакати на Хасан и да опожаряват правителствени сгради, а полицията отвърна със сълзотворен газ и изстрели.

Протестиращите са разгневени от това, че избирателната комисия изключи от надпреварата двамата най-големи съперници на Хасан, както и от според тях широко разпространените репресии от страна на правителството.

Основната опозиционна партия в Танзания заяви вчера, че стотици хора са били убити по време на протестите, а службата на ООН за правата на човека съобщи, че според достоверна информация най-малко 10 души са били убити в три града в страната.

Правителството отхвърли информацията на опозицията за броя на жертвите като „силно преувеличена“ и отхвърли критиките, че не спазва човешките права.