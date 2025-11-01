Денят на народните будители беше отбелязан с празнични шествия и концерти в страната

Денят на народните будители беше отбелязан в страната. Празникът е посветен на делото на книжовниците, на просветителите и на борците ни за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията.

От 1 ноември 1923 г., с указ на цар Борис Трети, денят е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. От 1992 г. Денят на народните будители е обявен за неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

На днешния празник 1 ноември - Деня на народните будители, изразяваме своята почит и признателност към всички онези българи, които в своето време будеха съвестта на народа ни, каза днес българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по повод празника. Българският патриарх, заедно с представители на Светия синод на Българската православна църква и Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски", взе участие в традиционното академично шествие на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (СУ).

Ректорът на СУ проф. Георги Вълчев и патриарх Даниил отдадоха почит при паметниците на Св. Паисий Хилендарски, Иларион Макариополски, както и на гроба на Иван Вазов.

Нека да потърсим съвременните измерения на будителството, защото без памет трудно можем да вървим напред, каза пред БТА проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и председател на Асоциацията на висшите училища, по повод днешния празник – 1 ноември, Деня на народните будители.

На въпрос на БТА какво е посланието му към младите и към българското общество, проф. Вълчев отговори: „Посланието в днешния ден е да си дадем сметка, че обществото върви напред, благодарение на усилията на много хора и толкова поколения наред.“

Честването на Деня на народните будители – 1 ноември в Пловдив започна с празнична литургия, отслужена от Пловдивския митрополит Николай, и със слово на областния управител проф. д-р Христина Янчева пред Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. „Този празник ражда в нас, в нашите души, много дълбоки чувства, защото възкресява нашата история, нашето минало“, каза митрополит Николай пред стотиците събрали се ученици, официални лица и граждани. „Всеки народ, който почита себе си, трябва често да прелиства своята история. Защото както дървото, отделило се от кореновата система, бързо рухва и мястото му го не познава, така и народ, който е забравил историята си, не може да изгради проспериращо настояще и надеждно бъдеще“, допълни той.

Пазарджик отбеляза Деня на народните будители с празнично шествие, светлинно и звуково дрон шоу и концерт. Събитието започна с шествие от паметника на Св. св. Кирил и Методий, където бяха поднесени цветя в знак на признателност към делото на народните будители от кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, областния управител Валентина Кайтазова, общински съветници, общественици и граждани, до площад "Константин Величков", където празничен концерт изнесе представителният детски хор „Слава Русева“. Честванията завършиха със светлинно и звуково дрон шоу в небето с образи на български будители.

С военен ритуал, изпълнения на Градския духов оркестър "Михаил Биков", празнична програма и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Нанчо Попович в градинката на Народно читалище "Добри Войников-1856" в Шумен бе отбелязан Денят на народните будители.

Разград се поклони пред паметта и делото на народните будители. Да изразят почитта и преклонението си пред радетелите за българска култура и просвета пред къщата музей „Станка и Никола Икономови“ дойдоха представители на общината и областната администрация, учители, ученици, читалищни и музейни деятели, творци на словото и граждани.

По повод Деня на народните будители в храм „Св. Троица“ в Добрич бе отслужен празничен водосвет. Богослужението бе водено от архиерейския наместник на Добричката духовна околия отец Георги в съслужение с отец Велико.

С художествена композиция под надслов "С факела на светлите дела", подготвена от възпитаници на Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", и с поднасяне на венци и цветя беше отбелязан Денят на народните будители в Петрич. В събитието се включиха учители, ученици, представители на културни институции и граждани на общината. По време на проявата бяха раздадени брошури и книгоразделители, посветени на 1 ноември. Символичните подаръци са изработени по идея и дизайн на възпитаниците на професионалната гимназия.

В Деня на народните будители в Нова Загора бе открит паметник на Стоян Омарчевски. Той е от онези визионери, които са мислили стратегически и са положили основите на съвременното българско образование, каза министърът на образованието Красимир Вълчев, който заедно с кмета на общината Галя Захариева откри паметник на родения в Нова Загора Омарчевски - държавник, реформатор и министър на просвещението.

Котел отбеляза Деня на народните будители и празника на града с тържествена литургия в храм „Св. Троица“, последвана от церемония по издигане на знамената на България и Котел, което направиха кметът Коста Каранашев и директорът на Средно училище „Георги Стойков Раковски“ Стефан Дондев,. На събитието присъстваха народни представители, общински съветници, учители и ученици.