С художествена композиция и поднасяне на венци и цветя беше отбелязан Деня на народните будители в Петрич

С художествена композиция под надслов "С факела на светлите дела", подготвена от възпитаници на Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", и с поднасяне на венци и цветя беше отбелязан Денят на народните будители в Петрич. В събитието се включиха учители, ученици, представители на културни институции и граждани на общината. По време на проявата бяха раздадени брошури и книгоразделители, посветени на 1 ноември. Символичните подаръци са изработени по идея и дизайн на възпитаниците на професионалната гимназия.

Денят на народните будители символизира духовния възход на българския народ, преминал през трудности, но запазил стремежа си към свобода и просвещение. Това подчерта Димитър Чолев, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Петрич, който отправи благодарност към всички, „дали ни правото да имаме този ден“.

„Нашите революционери и просветители заслужават най-голямата ни почит и благодарност, защото защитиха с кръвта си правото ни да бъдем свободни. Те ни дадоха книжнина, за да пребъдем. Така българският дух укрепваше бавно, но сигурно в ръцете на всеотдайни хора“, отбеляза Чолев.

Той изрази увереност, че съвременните будители ще продължат мисията си, защото обществото разчита на тяхната всеотдайност и отговорност. „Не един ден, а всяка минута трябва да бъдем с мисълта, че изкованото от нашите книжовници и борци за освобождение е нашето най-достойно наследство“, добави още той.

В своето послание Чолев припомни символите на българската духовност – меч, свещ, перо, книга, и подчерта, че българският народ е доказал силата си да съхранява и предава ценностите на просветата и културата.

„Денят на народните будители е ден на нашата духовност и идентичност. За да го имаме, благодарим на будителите. За да продължим, разчитаме на тях, защото светлината в тягостните дни винаги ще идва от будителите. Те водят, пробуждайки“, завърши той.

Своята признателност към делото на будителите изразиха чрез поднасяне на венци и цветя Общинска администрация, народният представител Костадин Стойков, Общински съвет, представители на институции и граждани.