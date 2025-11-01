Пловдив отбеляза Деня на народните будители с литургия, шествие и празничен концерт

Честването на Деня на народните будители – 1 ноември в Пловдив започна с празнична литургия, отслужена от Пловдивския митрополит Николай, и със слово на областния управител проф. д-р Христина Янчева пред Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

„Този празник ражда в нас, в нашите души, много дълбоки чувства, защото възкресява нашата история, нашето минало“, каза митрополит Николай пред стотиците събрали се ученици, официални лица и граждани. „Всеки народ, който почита себе си, трябва често да прелиства своята история. Защото както дървото, отделило се от кореновата система, бързо рухва и мястото му го не познава, така и народ, който е забравил историята си, не може да изгради проспериращо настояще и надеждно бъдеще“, допълни той.

Архиереят припомни, че празникът е посветен и на св. Йоан Рилски Чудотворец: „Добре е да прочетем неговия завет и най-вече да пазим онази негова повеля да пазим свято и неотклонно светата православна вяра. Този празник има огромно значение за нашия народ.“ Той отправи поздрав към „българските свещенослужители, архипастири и пастири, българските учители, тружениците на духовната просвета, на доброто и полезното знание“, като им напомни: „Не забравяйте, че вие сте настоящите и бъдещи будители и възрожденци на България.“ Митрополит Николай завърши с благослов: „Бог да пази България в мир, благоденствие, здраве, земно щастие и небесно спасение.“

В приветственото си слово областният управител проф. д-р Христина Янчева определи Деня на народните будители като „един от най-светлите и вдъхновяващи празници на България“.

„На първи ноември отдаваме почит на онези личности, които със слово, дело и дух са събуждали българското самосъзнание, съхранявали националната памет и прокарвали пътя към просвета, свобода и напредък. Те не са само герои от миналото, те са живи ориентири, които продължават да ни водят и днес“, заяви Янчева.

Тя припомни имената на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, братята Миладинови, Петър Берон, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и „всички безименни учители, книжовници и родолюбци, които с перо и слово, вяра и любов към отечеството са изковали пътя на България към просвещението и свободата“.

„С гордост трябва да отбележим, че Пловдив е първият град, в който този празник е отбелязан през далечната 1909 година“, подчерта още тя. Янчева обърна внимание и на „съвременните будители – учителите, духовниците, журналистите, пазителите на културното наследство, творците и младите хора“, които със своя труд и вдъхновение „ни показват нови примери за подражание и следване“.

„Будителите от миналото и настоящето ни учат, че силата на народите не се мери само с институции, а с духовната светлина, която носим“, каза още областният управител и допълни: „Истинският прогрес не е само в технологиите, а в просветения ум, в словото, в делото и в сърцето на човека. Поклон пред всички българи, които са събуждали и продължават да събуждат съзнанието на народа. Нека в сърцето на всеки от нас да пламти будителски огън. Чрез знания, добродетели и любов към родината България ще пребъде.“

След официалната церемония празникът продължи с тържествено шествие, предвождано от Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, свещеници от Пловдивската митрополия, митрополит Николай, кмета на града Костадин Димитров, областния управител Христина Янчева, районния кмет Георги Стаменов, зам.-кмета Владимир Темелков и членове на комитет „Родолюбие“.

Шествието премина по улиците на града до площад „Централен“, където хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ поздрави жителите с музикална програма.

Празничният ден завърши с концерт „Нашите будители“ във Военния клуб. Събитието бе организирано от Консорциум „Изкуство и образование“ със символичното домакинство на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. В него участваха НУМТИ „Добрин Петков“, Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, хор „Евмолпея“, цигуларят Мичо Димитров, пианистката Биляна Динкова и Камерният оркестър на Академията.

По време на тържеството бе връчена и националната награда „Даскал Ботьо Петков“ за заслужил учител в хуманитарните дисциплини. Тази година отличието получи д-р Невена Ичевска, старши учител по български език и литература в Математическата гимназия в Пловдив. Наградата включва плакет с образа на възрожденеца Ботьо Петков и калиграфска грамота.

По-рано през деня кметът на Пловдив Костадин Димитров изпрати поздравителен адрес до всички преподаватели, културни и просветни дейци:

„С дълбоко уважение и признателност Ви поздравявам по повод 1 ноември – Деня на народните будители – празник, който ни напомня за силата на духа, знанието и любовта към България. В този ден отдаваме почит на онези забележителни личности, които със слово, вяра и знание пробуждаха българския дух, съхраниха националната идентичност и поставиха основите на нашата духовност и култура.“

Той добави: „Вашата мисия да образовате, вдъхновявате и възпитавате младите поколения е безценен принос за развитието на нашето общество и за утвърждаването на Пловдив като град на знанието, културата и духа.“

Вечерта Пловдив е домакин и на концерта „The man from Plovdiv – Класическата музика на Милчо Левиев“ в Дом на културата „Борис Христов“, с участието на проф. Людмил Ангелов, Павел Златаров, Николай Желязков, Струнен квартет „Филхармоника“ и Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ под диригентството на Константин Добройков.

Денят на народните будители е отбелязан за първи път именно в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. Народното събрание го обявява за общонационален празник на „всички заслужили българи“. След прекъсване след 1945 г., традицията е възстановена със закон през 1992 г. Днес пловдивските културни институции, училища и галерии ежегодно посвещават специални събития на този ден – в почит към хората, които „събуждат мисълта, съвестта и надеждата на народа“.