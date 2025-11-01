Разград се поклони пред делото и паметта на народните будители

Разград се поклони пред паметта и делото на народните будители. Да изразят почитта и преклонението си пред радетелите за българска култура и просвета пред къщата музей „Станка и Никола Икономови“ дойдоха представители на общината и областната администрация, учители, ученици, читалищни и музейни деятели, творци на словото и граждани.

Ученици от Основно училище „Никола Икономов“ рецитираха стиховете на патриарха на българската литература Иван Вазов „Елате ни вижте“ и „Отечество любезно, как хубаво си ти“. Пред паметната плоча на видните просветители и книжовници прозвуча и песента „Де е България“ в изпълнение на възпитаника на Центъра за работа с деца Илкай Чауш.

„Нишката, която свързва Никола Икономов, Станка Николица Спасо – Еленина, Анание Явашов, Димитър Ненов, Илия Петров, Боян Пенев, Димо Хранов със съвременните разградски учители е будителството. Достойни техни наследници в съвременния Разград са дейците на образованието, представителите на творческата и научна интелигенция, на музейната, библиотечната и читалищната дейност“, каза в словото си директорът на Регионалния исторически музей Таня Тодорова.

Приветствие по повод празника отправи и директорът на Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Разград проф. д.н. Станка Дамянова, която е носител на наградата на името на Никола Икономов за високи постижения в областта на научните изследвания. Тя се обърна към всички съвременни будители да разпалват българския дух в душите на нашите потомци, за да я има България.

Паметната плоча на първата българска преводачка Станка Николица Спасо - Еленина и автора на първия учебник по земеделие Никола Икономов бяха отрупани с венци и цветя в знак на признателност към паметта и делото на будителите. Присъстващите разгледаха и експозицията, уредена в дома на семейство Икономови.