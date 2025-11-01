Отборът на ЦПВК победи ДСК Варна в женското волейболно първенство и е с пълен актив след третия кръг

Отборът на ЦПВК се наложи над ДКС Варна с 3:0 (25:14, 25:12, 25:22) при гостуването си в мач от третия кръг на женското волейболно първенство Демакс+. Полицейският тим нямаше никаква конкуренция в първите два гейма, в който варненки реализираха общо 26 точки.

В третата част столичанки също имаха предимство, но мачът бе по-оспорван, като се стигна до 23:21 за гостите в края, които затвориха мача при 25:22.

Така само тимовете на шампионските от Марица (Пловдив) и ЦПВК са с пълен актив от 9 точки след първите три кръга.

Мачове от третия кръг в шампионата на България по волейбол за жени:

утре: Дея Спорт - ЦСКА от петък: Марица 2022 - Левски София 1:3 (25:18, 13:25, 21:25, 18:25) Славия - Драгоман 3:0 (26:24, 25:22, 25:22) Марица - Миньор Перник 3:0 (25:17, 25:14, 25:19) В класирането Левски София, ЦСКА, и Драгоман имат по 6 точки.