Отборът на ЦПВК победи ДСК Варна в женското волейболно първенство и е с пълен актив след третия кръг

Христо Бонински
Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Варна,  
01.11.2025 20:24
 (БТА)

Отборът на ЦПВК се наложи над ДКС Варна с 3:0 (25:14, 25:12, 25:22) при гостуването си в мач от третия кръг на женското волейболно първенство Демакс+. Полицейският тим нямаше никаква конкуренция в първите два гейма, в който варненки реализираха общо 26 точки.

В третата част столичанки също имаха предимство, но мачът бе по-оспорван, като се стигна до 23:21 за гостите в края, които затвориха мача при 25:22.

Така само тимовете на шампионските от Марица (Пловдив) и ЦПВК са с пълен актив от 9 точки след първите три кръга. 

Мачове от третия кръг в шампионата на България по волейбол за жени:

ДКС Варна - ЦПВК            0:3 (14:25, 12:25, 22:25)

утре:
Дея Спорт - ЦСКА

от петък:
Марица 2022 - Левски София  1:3 (25:18, 13:25, 21:25, 18:25)
Славия - Драгоман           3:0 (26:24, 25:22, 25:22)
Марица - Миньор Перник      3:0 (25:17, 25:14, 25:19)

В класирането Марица Пловдив и ЦПВКА имат пълен актив от 9 точки, Левски София, ЦСКА, и Драгоман имат по 6 точки.

/ХБ/

