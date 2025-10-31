Победи за шампиона Марица (Пловдив) и вицешампиона Левски София в третия кръг от женското волейболно първенство

Шампионът Марица (Пловдив) записа трета поредна победа в Националната волейболна лига за жени. "Жълто-сините" се наложиха с 3:0 (25:17, 25:14, 25:19) гейма като домакини на Миньор (Перник) в среща от третия кръг на първенството.

По този начин шампионките продължават с пълен актив от 9 точки от първите си три мача, в които не загубиха гейм. Миньор пък регистрира трето поредно поражение.

Двубоят в зала "Строител" започна равностойно и двата тима вървяха точка за точка до 15:15. Тогава обаче Марица направи серия от 10:2 точки, с което взе първата част при 25:17 след атака на Борислава Съйкова.

Във втория гейм шампионките продължиха да диктуват събитията на полето и разчитайки на силния си начален удар, разколебаха посрещането на Миньор. Това им позволи да отворят разлика от 7 точки при 15:8 в средата на гейма, а впоследствие и да го затворят с успешно нападение на Кая Николова - 25:14.

В третата част отново Марица взе ранен аванс от 10:4, който увеличи до 19:11 и мачът приключи с точка на Цветелина Петрова за 25:19.

В другия мач от третия кръг на НВЛ, игран по-рано днес, вицешампионът Левски направи обрат и надделя с 3:1 (18:25, 25:13, 25:21, 25:18) гейма при гостуването си Марица 2022.

Пловдивчанки започнаха силно срещата и успяха да измъкнат равностойния първи гейм, в който ключова се оказа серия от пет поредни точки при 17:16 в тяхна полза, за да могат впоследствие да го спечелят с 25:18.

„Сините“ обаче отговориха и в следващата част повишиха значително нивото на представянето си, за да отворят ранна преднина от 12:4, която не изпуснаха до края и изравниха резултата след категоричното 25:13.

В третата част гостите от столицата изпуснаха 5 точки аванс при 17:12, но в заключителните моменти показаха по-голяма концентрация и това им помогна да поведат в геймовете с 25:21.

Успехът даде необходимата увереност на водения от Радослав Арсов отбор, който след 20:18 в четвъртия гейм затвори мача с поредица от 5 безответни точки.

За Левски това бе втори пореден успех в първенството след поражението в първия кръг от шампиона Марица (Пловдив), докато Марица 2022 допусна трета поредна загуба и все още е без точков актив.

В третия мач от деня Славия нанесе първа загуба на Драгоман за сезона - 3:0 (26:24, 25:22, 25:22).

Мачове от третия кръг в шампионата на България по волейбол за жени:

Марица 2022 - Левски София 1:3 (25:18, 13:25, 21:25, 18:25)

Славия - Драгоман 3:0 (26:24, 25:22, 25:22)

Марица - Миньор Перник 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)

утре:

ДКС Варна - ЦПВК

в неделя:

Дея Спорт - ЦСКА

В класирането Марица Пловдив има пълен актив от 9 точки, Левски София, ЦСКА, ЦПВК и Драгоман имат по 6 точки.