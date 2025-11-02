Помощник-треньорът на Марица (Пловдив) Владан Шараба преди първия двубой на тима в Шампионската лига: "Вярвам в отбора и качествата ни"

Помощник-треньорът на волейболния Марица (Пловдив) Владан Шараба изрази увереност във възможностите на "жълто-сините" преди първия мач на отбора в тазгодишното издание на Шампионската лига срещу хърватския Динамо (Загреб). Той даде своето мнение пред клубната медия след третия пореден успех на пловдивчанки в Националната волейболна лига с 3:0 гейма срещу състава на Миньор (Перник).

“Започнахме малко бавно в първия гейм, но успяхме да го завършим положително и след това във втората и в третата част бяхме на ниво. Подготвяме се за най-важната цел от тази част на сезона - мачът срещу Динамо (Загреб) в сряда. Свършихме добра работа в двубоя с Миньор (Перник). Подготвихме се тактически. Доволен съм, че използвахме всички налични състезателки, за да могат да усетят играта отвътре, така че отиваме с всички 14 волейболистки в Хърватия“, коментира помощник-треньорът на Марица след успеха над Миньор и обърна специално внимание на предстоящия двубой в хърватската столица.

„Подготвяме се за този мач от началото на сезона. Заложили сме най-важните дати в нашата подготовка – 5 и 12 ноември, когато са двата мача с Динамо. В последните дни тренираме тактически и гледаме видео на съперника, за да могат състезателките ни да знаят какво да очакват. Мисля, че до момента свършихме добра работа. Надявам се всичко да е наред, всички да са здрави и да се справим на ниво в Загреб“, допълни той.

„За мен ключът в този мач ще бъде сервисът и посрещането. Ако сервираме качествено, имаме добри шансове, защото до момента блокадата ни и защитата ни работят. От друга страна, ако поддържаш добро посрещане, всичко става по-лесно. Смятам, че ще се справим, защото вярвам в отбора, в работата ни и в качествата ни. Вярвам, че всичко ще е наред и ще се завърнем с победа в Пловдив“, завърши специалистът.

Първият мач между Динамо (Загреб) и Марица (Пловдив) е на 5 ноември от 21:00 часа българско време.