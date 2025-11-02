Подробно търсене

ЦСКА постигна чиста победа над младия тим на Дея Спорт в женското волейболно първенство

Христо Бонински
ЦСКА постигна чиста победа над младия тим на Дея Спорт в женското волейболно първенство
ЦСКА постигна чиста победа над младия тим на Дея Спорт в женското волейболно първенство
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Бургас,  
02.11.2025 18:42
 (БТА)

Отборът на ЦСКА победи Дея Спорт с 3:0 (25:9, 25:20, 25:19) в гостуването си в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас.

Превъзходството на "червените" в първия гейм срещу младия булгасски тим бе пълно, като домакините останаха само с девет точки. Дея Спорт вдигна нивото си в следващите две части, но не успя да спечели гейм.

Така тимовете на шампионите от Марица (Пловдив), ЦСКА и ЦПВК са с пълен актив от 9 точки след първите три кръга. 

Мачове от третия кръг в шампионата на България по волейбол за жени:

Дея Спорт - ЦСКА            0:3 (9:25, 20:25, 19:25)

от събота:
ДКС Варна - ЦПВК            0:3 (14:25, 12:25, 22:25)

от петък:
Марица 2022 - Левски София  1:3 (25:18, 13:25, 21:25, 18:25)
Славия - Драгоман           3:0 (26:24, 25:22, 25:22)
Марица - Миньор Перник      3:0 (25:17, 25:14, 25:19)

В класирането Марица Пловдив, ЦСКА и ЦПВКА имат пълен актив от 9 точки, Левски София, и Драгоман имат по 6 точки.

/ХБ/

Свързани новини

01.11.2025 20:24

Отборът на ЦПВК победи ДСК Варна в женското волейболно първенство и е с пълен актив след третия кръг

Отборът на ЦПВК се наложи над ДКС Варна с 3:0 (25:14, 25:12, 25:22) при гостуването си в мач от третия кръг на женското волейболно първенство Демакс+. Полицейският тим нямаше никаква конкуренция в първите два гейма, в който варненки реализираха общо
31.10.2025 20:28

Победи за шампиона Марица (Пловдив) и вицешампиона Левски София в третия кръг от женското волейболно първенство

Шампионът Марица (Пловдив) записа трета поредна победа в Националната волейболна лига за жени. "Жълто-сините" се наложиха с 3:0 (25:17, 25:14, 25:19) гейма като домакини на Миньор (Перник) в среща от третия кръг на първенството.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:05 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация