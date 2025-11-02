ЦСКА постигна чиста победа над младия тим на Дея Спорт в женското волейболно първенство

Отборът на ЦСКА победи Дея Спорт с 3:0 (25:9, 25:20, 25:19) в гостуването си в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас.

Превъзходството на "червените" в първия гейм срещу младия булгасски тим бе пълно, като домакините останаха само с девет точки. Дея Спорт вдигна нивото си в следващите две части, но не успя да спечели гейм.

Така тимовете на шампионите от Марица (Пловдив), ЦСКА и ЦПВК са с пълен актив от 9 точки след първите три кръга.

Мачове от третия кръг в шампионата на България по волейбол за жени: Дея Спорт - ЦСКА 0:3 (9:25, 20:25, 19:25) от събота: ДКС Варна - ЦПВК 0:3 (14:25, 12:25, 22:25) от петък: Марица 2022 - Левски София 1:3 (25:18, 13:25, 21:25, 18:25) Славия - Драгоман 3:0 (26:24, 25:22, 25:22) Марица - Миньор Перник 3:0 (25:17, 25:14, 25:19) В класирането Марица Пловдив, ЦСКА и ЦПВКА имат пълен актив от 9 точки, Левски София, и Драгоман имат по 6 точки.